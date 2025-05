Genoma-Puglia, primi risultati straordinari: 30 diagnosi precoci di malattie genetiche gravi nel primo mese. Emiliano: “Unire scienza e giustizia è possibile”

In appena un mese dall’avvio del programma, la Puglia segna un risultato storico nella medicina preventiva:sono stati identificati con, molte delle quali. Un traguardo che segna un passo avanti per l’intero sistema sanitario nazionale.

Dal 17 aprile al 21 maggio 2025, sono nati in Puglia 1.838 bambini. Di questi, 1.572 sono stati sottoposti allo screening genomico neonatale, grazie alla prima iniziativa italiana su scala regionale che offre gratuitamente l’analisi del DNA a tutti i neonati. Un’adesione dell’85,5% da parte delle famiglie, un dato definito “straordinario” dagli amministratori regionali.

Il Laboratorio di Genetica medica dell’ospedale “Di Venere” di Bari, diretto dal dott. Mattia Gentile, ha già sequenziato 1.062 campioni, con appena 14 test da ripetere – un tasso di errore ridotto rispetto alla fase sperimentale. I risultati parlano chiaro: 30 diagnosi precoci che possono cambiare il destino di altrettante vite.

Altri campioni sono ancora in fase di studio.

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

“In Puglia è accaduto qualcosa di straordinario: abbiamo unito la scienza alla giustizia, la genetica alla prevenzione, la nascita al diritto. Trenta vite che avrebbero scoperto la malattia solo in fase avanzata ora possono sperare in una vita normale grazie a una diagnosi tempestiva.”

Fabiano Amati, assessore al Bilancio:

Raffaele Piemontese, assessore alla Salute:

“Trenta diagnosi non sono numeri, ma persone: famiglie prese in carico, curate, accompagnate. La medicina del futuro è già qui, è pubblica, gratuita e universale. Genoma-Puglia è un modello per l’Italia e per l’Europa.”