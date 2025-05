"Gesti d’Amore": oltre 100 donne visitate gratuitamente dalla LILT Bari in occasione della Festa della Mamma

BARI – Un gesto concreto per celebrare la Festa della Mamma e promuovere la cultura della prevenzione: centodue donne hanno risposto all’invito della LILT Bari (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e del Comune di Bari a sottoporsi gratuitamente a visita senologica con ecografia, nell’ambito dell’evento "Gesti d’Amore", svoltosi lo scorso weekend nella suggestiva cornice della Sala ex Tesoreria del Palazzo di Città.

Secondo quanto riferito dai medici volontari, coordinati dal dott. Gianni Izzi, Direttore sanitario della LILT Bari, oltre l’80% delle donne baresi visitate ha dichiarato di non aver mai effettuato controlli senologici oppure di farli solo saltuariamente. Preoccupano i due casi sospetti riscontrati, per i quali sono già stati programmati ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.

L’evento ha coinvolto anche gli uomini, grazie alla possibilità di effettuare screening gratuiti del cavo orale, sotto la guida del dott. Michele Barbara (otorinolaringoiatra) e del dott. Francesco Lorusso (odontoiatra).

Nel cortile del palazzo è stato allestito un village informativo, dove i cittadini hanno potuto ricevere materiale utile sulla prevenzione oncologica, ritirare gadget e sostenere le attività della LILT con una donazione simbolica. Presenti anche i volontari dell’associazione, che hanno fornito informazioni sui servizi sanitari offerti negli ambulatori di Corso Italia, 187, a tariffe agevolate.

A impreziosire l’evento, la presentazione in anteprima del quadro su tela raffigurante Bianca Lancia, opera della pittrice Mariangela Dell’Edera, impreziosita dalle creazioni artigianali di Yuni Canosa e di altre artiste di Gioia del Colle. L’opera sarà battuta all’asta in estate, con il ricavato interamente devoluto alla LILT Bari.

A rappresentare l’amministrazione comunale sono intervenuti il Sindaco di Bari, Vito Leccese, e l’Assessora al Benessere sociale, Elisabetta Vaccarella, che hanno espresso soddisfazione per l’ottima partecipazione cittadina e per il valore civico e sanitario dell’iniziativa.

“Gesti d’Amore” è stato realizzato con la collaborazione della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano e con il sostegno di Cestaro Rossi & C. SpA, Assopanificatori della Provincia di Bari, BioNike e McElan. Un esempio virtuoso di sinergia tra istituzioni, sanità e società civile per promuovere la salute e il benessere della comunità.