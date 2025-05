Bamp Cinema: al Multicinema Galleria di Bari si conclude la IV edizione

BARI - “Bamp Cinema - Un solo frame dall’Adriatico allo Jonio” il progetto che mira all’educazione al linguaggio cinematografico nelle scuole, e ha accompagnato gli studenti pugliesi e lucani per l’anno scolastico 2024/2025, si conclude mercoledì prossimo, 14 maggio, a Bari, nel Multicinema Galleria (a partire dalle 10.00).

Bamp Cinema, realizzato dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (ANEC) di Puglia e Basilicata, è stato ideato e organizzato per le prime edizioni da Agis Puglia e Basilicata di cui è stata capofila, sempre sostenuto dal Piano Nazionale Cinema per la Scuola MIC-MIM, con il coinvolgimento dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi- GET, del DAMS dell’Università di Bari, e in partnership con l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) Puglia e USR Basilicata, e ha coinvolto prima i territori di Puglia, Molise, Basilicata, Abruzzo, e nel 2023, tutto il sud Italia. Responsabile scientifico è Giulio Dilonardo, presidente Agis e Anec di Puglia e Basilicata, e coordinatrice è Francesca Rossini, segretario Agis di Puglia e Basilicata.Mercoledì 14, al Galleria, dopo gli interventi di Giuseppe Trifiletti, dirigente USR Puglia, Giulio Dilonardo, Francesca Rossini, Angela Bianca Saponari (DAMS Uniba), e Maria Cascella (GET) ci sarà una lezione/incontro con il regista napoletano Enzo d’Alò, che firma il film più selezionato e quindi più visto dagli studenti di Bamp in questa quarta edizione, “Mary e lo spirito di mezzanotte” (2023) e per questo riceverà anche un premio. Enzo d’Alò ha diretto numerosi film di successo, tra i quali ricordiamo anche: “La freccia azzurra” (1996), “La gabbianella e il gatto” (1998), “Momo alla conquista del tempo”, “Pinocchio” (2012), e le serie televisive “Pimpa – Le nuove avventure” (1997) e “Pipì, Pupù e Rosmarina” (2009 – 2014).Il maestro d’Alò commenta così il suo premio e la sua partecipazione a Bamp: Sono felice e onorato di ricevere questo importante premio! I ragazzi delle scuole, le nuove generazioni, sono un pubblico esigente, curioso e preparato a riconoscere i film che hanno qualcosa da raccontare, da condividere. Mary e lo spirito di mezzanotte ha toccato il loro cuore e voglio ringraziarli anche a nome delle centinaia di persone che hanno reso possibile la sua realizzazione”.Bruno Zambardino, DG Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dichiara: Il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura in collaborazione con il MiM è una politica pubblica di rilevanza strategica: i progetti di educazione all’immagine che sosteniamo in tutto il territorio italiano - come il Bamp Cinema - rappresentano uno strumento fondamentale per formare un giovane pubblico consapevole. Vi è sempre più consapevolezza delle potenzialità pedagogiche del mezzo e del linguaggio audiovisivo per migliorare la didattica e rafforzare l'apprendimento collaborativo.Giulio Dilonardo sottolinea: Si conclude con grande soddisfazione questa quarta edizione di Bamp. Un progetto in cui abbiamo creduto fortemente e che si è rivelato di anno in anno efficacissimo per l'educazione all'immagine cinematografica di migliaia di studenti. Ringrazio il Ministero della Cultura con la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, il Ministero del Merito, e tutti i nostri preziosi partner, a cominciare dagli esercenti cinematografici che ben hanno compreso come la formazione del pubblico sia determinante per la continuità delle sale cinematografiche che assolvono a un irrinunciabile ruolo per la crescita delle comunità ove operano. Quindi, l'USR, il DAMS, il Get, per aver sostenuto l'idea che è proprio dalla scuola con i bambini e i ragazzi che occorre iniziare per far sì che il cinema continui a vivere e ad appassionare gli spettatori del futuro.Conclude Francesca Rossini: Il più bel risultato che raggiungiamo con Bamp è quello di vedere tanti studenti di tutte le età, dalle primarie fino alle superiori, felici di essere riusciti a comprendere il meccanismo che porta alla realizzazione di un'opera cinematografica. Ancor più quando sono proprio loro a cimentarsi, come nel contest "Diventa Bampmaker" che oggi premiamo. È su queste importanti basi che auspichiamo vivamente che Bamp possa proseguire il suo percorso di educazione all'arte audiovisiva anche nei prossimi anni".Durante la mattinata di mercoledì verranno assegnati i premi del concorso “Diventa un BAMPmaker 2025 Puglia e Basilicata”, scelti dai docenti del DAMS dell’Università di Bari. Per la Puglia, i cortometraggi vincitori sono:1° posto “I colori dei gesti” dell’Istituto Rosa Luxemburg di Acquaviva delle Fonti (Ba). Il valore della solidarietà è alla base di questo lavoro creativo ben costruito sotto il profilo stilistico e toccante dal punto di vista espressivo. La scelta di affidare al passaggio dal bianco e nero al colore il senso del racconto mostra consapevolezza delle potenzialità del mezzo filmico e gusto per la scelta di immagini toccanti.2° posto “Five Little Ants. Storia di una grande amicizia” dell’ IC. Foscolo Gabelli di Foggia. Per l’ironia, l’originalità e la creatività con cui questo progetto è stato costruito e per la cura agli aspetti stilistico-espressivi del mezzo cinematografico. Si apprezzano altresì la qualità fotografica e la dimensione estetica affidata alla originale soluzione di animazione.3° posto ex aequo “Prova del nove” del Liceo Casardi di Barletta. Questa storia di amicizia, raccontata in un contesto competitivo come quello dello sport agonistico, viene resa nella sua semplicità con forza drammatica e gusto espressivo.“Mentalità” di Antonio Domenico Eramo (Istituto Rosa Luxemburg). Per la capacità di padroneggiare il linguaggio cinematografico mettendolo al servizio di una storia drammatica. Si segnalano la cura compositiva e la ricercatezza dei dettagli fotografici.Per la Basilicata i premiati sono:1° posto ex aequo “Uniti dalle diversità in questa piccola realtà” di Kevin Samuel Sciacca e Marisa Memoli (San Mauro Forte). Per il forte messaggio di inclusione che emerge da una piccola storia ben raccontata e molto bene interpretata. Si apprezza la volontà di cimentarsi con le potenzialità del mezzo cinematografico e la capacità di uscire dagli stereotipi dei cortometraggi scolastici.“Lucky e gli amici al CPIA di Potenza” Per il forte impatto emotivo e la profondità delle tematiche affrontate. Si apprezza il grande lavoro di recupero dei materiali e di personalizzazione del lavoro creativo.Gli studenti premiati riceveranno abbonamenti alla sala cinematografica prescelta che partecipa al progetto Bamp Cinema.