Giro d’Italia a Lecce: un parcheggio interamente riservato alle persone con disabilità

LECCE – In occasione della quarta tappa del Giro d’Italia, l’Amministrazione Comunale ha deciso di mettere al centro dell’evento anche l’inclusione. Grazie all’iniziativa del settore dei Servizi Sociali, sarà infatti predisposta un’intera area parcheggio dedicata esclusivamente alle persone con disabilità e fragilità motorie.

Il parcheggio sarà allestito nell’area ex Gil, in via Adua, accanto alla sede universitaria di Palazzo Codacci Pisanelli. Da lì, sarà attivo un servizio di trasporto assistito con veicoli adattati e accompagnamento fino all’area accessibile allestita nelle vicinanze dell’arrivo della tappa, garantendo così la piena partecipazione anche a chi ha difficoltà di deambulazione o disabilità non immediatamente visibili.

«È solo un gesto di cortesia – ha dichiarato l’assessore al Welfare, Andrea Guido – rivolto ai portatori di handicap e a chi vive una disabilità momentanea. Grazie alla collaborazione, a costo zero, con la cooperativa sociale L’Integrazione di Veronica Calamo, abbiamo potuto realizzare un servizio che promuove davvero l’autonomia e l’inclusione sociale».

Un’iniziativa che vuole abbattere barriere, anche culturali, e offrire a tutti la possibilità di vivere un grande evento sportivo in serenità e sicurezza. «Pensiamo anche a chi ha difficoltà meno visibili ma comunque reali – ha concluso Guido – con questo servizio vogliamo davvero dire che il Giro è di tutti».