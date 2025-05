Grande successo per la Veleggiata del Circolo della Vela Bari a sostegno della Susan G. Komen: solidarietà e sport insieme in mare

ph_Roberto Amodio

Quaranta imbarcazioni in acqua per promuovere la prevenzione del tumore al seno. Premi per tutte le categorie e protagonismo al femminile.

BARI – Una giornata perfetta, tra sport, solidarietà e vento favorevole, ha segnato l’edizione 2025 della Veleggiata Susan G. Komen, organizzata dal Circolo della Vela Bari. Quaranta le imbarcazioni iscritte, dai 6,50 ai 15 metri, suddivise in cinque categorie, che hanno solcato il mare per circa 8 miglia in un percorso a due boe, spinti da un vento inizialmente leggero da greco, poi stabilizzatosi a levante fino a 14 nodi.

Obiettivo: sensibilizzare alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, sostenendo l’impegno di Susan G. Komen Italia, storica associazione attiva nella lotta ai tumori femminili.

“Siamo entusiasti del successo della veleggiata di quest’anno – ha commentato il vicepresidente nautico Roberto Ranito –. Il nostro Circolo è da anni al fianco della Komen, e continueremo a promuovere la cultura della prevenzione attraverso il nostro sport, coinvolgendo sempre più appassionati”.

Nel pomeriggio, i saloni del Circolo hanno ospitato la premiazione, con riconoscimenti assegnati ai primi classificati, alle imbarcazioni con timoniere donna e a quelle con equipaggio interamente femminile.

🏆 I VINCITORI DELLE CATEGORIE:

Categoria Alpha (6,50 - 8,50 mt): Primo classificato: Sestelemento (CN Bari), timoniere Alessandro Inviti Timoniera donna: Stefania Basile su Sestelemento Equipaggio tutto femminile: Aspetta che vengo , timoniera Elena Manzari (CC Barion)

Categoria Bravo (8,51 - 10,50 mt): Primo classificato & timoniera donna: Faust x2 , timoniera Elisabetta Lamorgese (Piana Sailing – CN Bari)

Categoria Charlie (10,51 - 12 mt): Primo classificato: Fra Diavolo di Saverio Scannicchio (LNI Bari) Timoniera donna: Wild Spirit di Camillo De Palma (CV Bari), timoniera Paola Lavermicocca Prima al traguardo con maggioranza di donne a bordo: Lillybone di Domenico Damiani (CV Bari) Equipaggio 100% donne: Linda di Roberta Scarano (CUS Bari)

Categoria Delta (12,01 - 13,50 mt): Primo classificato & timoniera donna: Obelix I di Giuseppe Ciaravolo (CUS Bari), timoniera Marta Lettieri

Categoria Echo (13,51 - 15 mt): Primo classificato & timoniera donna: Albatros di Alberto Lorusso (CUS Bari), timoniera Giorgia Strambelli (CN Bari)



Durante la premiazione, sono stati estratti anche premi offerti dagli sponsor tra tutte le imbarcazioni che hanno aderito alla donazione facoltativa a sostegno della Susan G. Komen.

Una manifestazione che conferma ancora una volta come la vela possa essere non solo sport e passione, ma anche strumento di sensibilizzazione e veicolo di messaggi sociali fondamentali. Il Circolo della Vela Bari rinnova così il suo impegno per un mare più giusto, solidale e attento alla salute delle donne.