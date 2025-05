“Note di Luce”: la cantautrice barese Luce in scena a Palazzo Jannuzzi con un concerto-spettacolo dedicato alla felicità nella musica d’autore italiana

Appuntamento venerdì 30 maggio alle ore 20:00 a Bari. Prenotazione obbligatoria

BARI – Un viaggio musicale tra parole, emozioni e storie. Venerdì 30 maggio alle ore 20:00 (apertura porte ore 19:00), l’elegante cornice di Palazzo Jannuzzi, nel cuore di Bari (via Abate Giacinto Gimma 158), ospiterà il concerto-spettacolo “Note di Luce – La felicità nella musica d’autore italiana”, ideato e interpretato dalla cantautrice barese Luce.

Ad accompagnarla sul palco, alla chitarra, sarà Danilo Cataletto, in uno spettacolo che non sarà solo concerto, ma un racconto autentico e intimo. La voce intensa di Luce guiderà il pubblico in un viaggio emotivo alla scoperta della felicità, attraverso le canzoni dei grandi cantautori italiani e le sue composizioni originali.

Cos'è la felicità per un artista? Come nasce e come si trasforma in musica? Queste le domande che faranno da filo conduttore a uno show che unisce musica d’autore, narrazione e atmosfere suggestive. Ogni brano sarà introdotto da storie, ricordi e riflessioni personali, offrendo uno sguardo privilegiato sul mondo interiore di chi scrive e canta.

Prodotto da Node, in collaborazione con Palazzo Jannuzzi, l’evento celebra anche il ritorno alla vita culturale di uno dei luoghi storici più affascinanti della città. Palazzo Jannuzzi, dimora ottocentesca recentemente restaurata, rappresenta oggi un centro vitale per le arti, tra affreschi d’epoca e ambienti ricchi di storia.

Luce (Lucia Montrone) è una cantautrice e polistrumentista pugliese. Laureata con lode in Canto Pop/Rock al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e diplomata al CET di Mogol, ha pubblicato nel 2016 l’album Segni, seguito da numerosi live in Italia e una tournée in Cina. Autrice della colonna sonora del documentario L’unione falla forse (con il brano Cos’è la felicità), è attualmente al lavoro su un nuovo progetto discografico.

🎟️ Biglietto unico: €30,00 – Include concerto e aperitivo con selezione di vini locali.

🔗 Prenotazione obbligatoria su Eventbrite: bit.ly/NotediLuceBari

🎫 Acquisto del biglietto in loco la sera dell’evento.

Un’occasione speciale per lasciarsi trasportare dalla musica, dalle parole e dalla luce delle emozioni vere.