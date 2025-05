Il lungo weekend del Demodé tra musica del passato e balli brasiliani

MODUGNO - Da venerdì 23 a domenica 25 maggio il Demodé Club di Modugno (Ba), che celebra quest’anno la sua venticinquesima stagione, proporrà una serie di appuntamenti all’insegna della musica e della cultura.Ad aprire questo lungo weekend, venerdì 23 maggio, sarà invece lo “Sugar Rush Erasmus Party”, una grande festa dedicata agli studenti in Erasmus ma aperta anche ai loro amici, colleghi di corso e a chiunque voglia unirsi a questo grande evento.La serata sarà un’importante occasione per socializzare, in un ambiente caldo e familiare, tra bella musica e tanto divertimento. Una vera e propria festa per tutti gli studenti Erasmus che stanno trascorrendo il periodo di studio in Puglia e che permetterà di conoscersi anche fuori dalle aule universitarie, conoscendo persone provenienti da tutto il mondo e intraprendendo un’inconsueta esperienza di scambio interculturale.Sabato 24 maggio sarà proposto un viaggio nel passato musicale con “Back to 80/90”, un party interamente dedicato alla musica più celebre a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del secolo scorso. Si tratta di una grande festa rivolta alla musica del passato, a vibrazioni vintage e ritmi iconici, con le migliori selezioni proposte dalla coppia di dj formata da Gegé de Feo e Fabio Testy, che saranno accompagnati dalla voce di Singer Angie, per portare il pubblico indietro di quarant’anni e far rivivere quelle atmosfere uniche e indimenticabili che sono rimaste impresse nelle menti e nei cuori di intere generazioni.Il giorno dopo, domenica 25 maggio, dalle 18 sarà invece proposto lo spettacolo live di “Roda de Samba”, durante il quale si esibiranno anche i Conjunto Substantia Nigra.Durante la serata musicisti, ballerini e spettatori si riuniranno tutti insieme sino a formare un cerchio al cui interno si esibiranno i sambadores e le sambadeiras, i danzatori e le danzatrici di questo particolare ballo tipico della tradizione musicale brasiliana. Il samba de roda è infatti un genere di danza e di musica nato nel XVII secolo nello stato di Bahia, nel Brasile dell’Est, e combina la cultura portoghese con le tradizioni degli schiavi africani. Sul palco si esibiranno i Substantia Nigra, progetto di ricerca e valorizzazione della musica brasiliana composto da giovani musicisti pugliesi, con i quali il pubblico potrà intraprendere un viaggio nel Brasile più autentico, attraverso un repertorio che spazierà dal Samba de Raiz all’Mpb, dal Partido Alto al Samba Cancao, dal Padoge al Samba de Enredo, il tutto filtrato nelle sonorità tipiche della Roda de Samba, intrise di gusto popolare e radici profonde.Infoline: 3397360006Apertura: 21.30