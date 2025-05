Grave incidente sul lavoro a Massafra: operaio 27enne perde tre dita in un’azienda metalmeccanica

– Un grave incidente sul lavoro si è verificato nelle scorse ore all’interno di un’azienda metalmeccanica situata lungo la statale Appia, a Massafra. Un giovane operaio di 27 anni hadella mano dopo essere rimastodurante lo svolgimento delle sue mansioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava operando su un impianto per la lavorazione di componenti metalliche quando, per cause ancora in fase di accertamento, la sua mano è stata risucchiata nel meccanismo, provocando lesioni gravissime.

L’operaio è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è stato stabilizzato prima del trasferimento al Policlinico di Bari, dove i medici, dopo valutazioni specialistiche, hanno proceduto all’amputazione parziale della mano, rimuovendo tre dita ormai compromesse.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i tecnici dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl di Taranto, per effettuare gli accertamenti necessari e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. L’area interessata è stata posta sotto sequestro per permettere le verifiche.

Il giovane è attualmente ricoverato a Bari e sottoposto alle cure post-operatorie. La prognosi rimane riservata, ma non è in pericolo di vita.