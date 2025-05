Presentazione della silloge “All’ombra della luce della luna”: poesia e amore il 15 maggio al Circolo Pivot di Castellana Grotte

– Una serata dedicata alla poesia, ai sentimenti autentici e alla forza della parola: giovedì, il Circolo culturaledi Castellana Grotte ospiterà ladi, edita da In.edit.

L’evento, promosso dal Circolo Pivot e da Librinstreaming di Cinzia Cofano e Tony Vinci, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte, si inserisce in un ricco cartellone culturale che spazia dalla musica alla letteratura, sottolineando il valore della cultura come strumento di crescita sociale.

Apriranno la serata i saluti istituzionali della consigliera comunale con delega all’Istruzione Deanira Lippolis e del presidente del Circolo Federico Simone, da sempre attivo promotore della vita culturale cittadina.

Le poesie della raccolta saranno interpretate dalla voce intensa dell’attrice Giulia Pace, accompagnata al pianoforte dal giornalista Sebastiano Coletta, che dialogherà con l’autrice, offrendo al pubblico un viaggio emozionale tra versi e musica.

Silvia Ruggiero, psicologa e psicoterapeuta, dirigente ASL a Taranto e docente universitaria, porta in questa raccolta la sua visione dell’amore: una forza totalizzante che attraversa la vita con le sue luci e le sue ombre, i suoi abissi e le sue rinascite.

“Viaggio in questo mondo così strano”, scrive l’autrice, definendo l’amore come continua esperienza del quotidiano, come ricerca di verità in una società sempre più frammentata.