Finale Bariblu Live Contest: si accendono i riflettori sui giovani talenti

Organizzato in collaborazione con Openstage, il contest ha visto sfidarsi giovani talenti musicali del territorio, offrendo loro un’occasione concreta per esprimersi e farsi conoscere. Dopo sei mesi di selezioni ed esibizioni, i tre finalisti più votati saliranno sul palco per giocarsi la vittoria a colpi di note ed emozioni.

A presentare l’evento, in una serata che si preannuncia ricca di energia e sorprese, saranno Chiara Cami e Dario Comparini, volti noti del panorama musicale e radiofonico pugliese.

Una giuria d’eccezione per valutare il talento

A decretare il vincitore sarà una giuria tecnica di grande prestigio, composta da:

Luca Molla , produttore e musicista, già protagonista di Sanremo Giovani e collaboratore di grandi nomi della musica italiana.

Alex Grasso , produttore e musicista professionista.

Stefano Frosi, fondatore di Openstage, realtà innovativa nella promozione di artisti emergenti.

Ma anche il pubblico sarà protagonista, grazie a un sistema di voto live tramite box dedicato: ogni spettatore potrà sostenere il proprio artista preferito in tempo reale.

Premi in palio: tra musica e futuro

I premi previsti per i finalisti sono pensati per supportare concretamente il percorso artistico dei giovani musicisti:

Gift card esclusive del Centro Commerciale Bariblu per tutti i finalisti.

Un premio speciale della giuria tecnica : la produzione di un brano inedito con Luca Molla.

La partecipazione all’Openstage Camp, un’esperienza formativa di 2 giorni con audizioni discografiche, masterclass e una final jam.

L’occasione perfetta per vivere la musica dal vivo

Bariblu Live Contest si conferma così non solo come un evento di intrattenimento, ma come un trampolino di lancio per la nuova scena musicale pugliese, valorizzando i talenti locali e offrendo loro visibilità e opportunità concrete.

🎤 Bariblu ti aspetta domenica 18 maggio alle 18:00 per una serata da non perdere!

📍 Info e dettagli su: theopenstage.it/bariblu

🌐 Centro Commerciale Bariblu: bariblu.com