Grave incidente sulla provinciale 114 tra Lizzano e Roccaforzata: quattro feriti, uno è grave

TARANTO – Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sulla, nel tratto che collega, nei pressi del santuario della. Poco prima della mezzanotte, un'è uscita di strada per cause ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto quattro passeggeri sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave. Quest’ultimo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente, non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro.

L’allarme è stato dato da alcuni automobilisti di passaggio che, notando l’auto incidentata, hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari, i carabinieri per effettuare i rilievi del caso e i vigili del fuoco dalla sede di Grottaglie, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza del mezzo e di estrazione dei feriti.

Le autorità stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio, non si esclude un colpo di sonno o una distrazione alla guida. La provinciale 114, in quel tratto, è spesso segnalata come particolarmente insidiosa, specie nelle ore notturne.

Intanto, la comunità resta col fiato sospeso per le condizioni del ferito grave, mentre proseguono gli accertamenti per comprendere le cause di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più tragiche.