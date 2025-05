L'intronizzazione di Leone XIV: simboli e riti

- Oggi, domenica 18 maggio 2025, comincia ufficialmente il Pontificato di Leone XIV: alle 10 è prevista, in Piazza San Pietro, la Messa di insediamento del primo Papa nordamericano, eletto l'8 maggio dal Conclave, e che segna ufficialmente anche l'inizio del suo Ministero di Vescovo di Roma. Un tempo definita Messa d'Intronizzazione, perchè il Papa veniva intronato e quindi investito nel ruolo non solo di capo della religione cattolica apostolica romana ma anche di Monarca, sarà suddivisa in numerosi rituali simbolici che rappresentano l'assunzione di responsabilità e del compito di guida spirituale della Chiesa universale.. Uno degli aspetti più simbolici della Messa è l'imposizione del pallio: una striscia di lana bianca che il nuovo Papa riceve dal Cardinale Protodiacono e quindi da Dominique Mamberti lo stesso che l'8 maggio scorso annunciò l'HABEMUS PAPAM. Il Pallio rappresenta il "Buon Pastore", che nel Vangelo di Giovanni (10-11) richiama l'immagine di Cristo che prende sulle spalle la pecorella smarrita. Confezionato con lana di agnelli e pecore, il pallio reca impresse 5 croci rosse. In questo gesto si richiama la triplice risposta di Pietro all'invito di Cristo di "pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle, come riportato nel Vangelo di Giovanni 21, 15-17). Il pallio simboleggia così il ruolo di guida spirituale e di protezione che il Papa è chiamato a svolgere per il popolo cristiano.. Il secondo momento di grande significato è la consegna dell'anello del pescatore, simbolo dell'autorità del Papa, come Vescovo di Roma e come successore di Pietro. L'anello, che viene consegnato dal Cardinale decano Giovanni Battista Re, raffigura San Pietro con la barca e la rete, richiamando la missione evangelizzatrice del Papa, la cui funzione è "pescare" anime per il Regno di Dio. Questa definizione, "anello del pescatore", rimanda alla figura di San Pietro, che, come pescatore, ha risposto alla chiamata di Gesù per diventare "pescatore di uomini" (Vangelo di Matteo 4, 18-19).Questi riti saranno preceduti dalla processione all'interno della Basilica Vaticana, dove il nuovo Romano Pontefice scende, con i Patriarchi delle Chiese Orientali, al Sepolcro di San Pietro per sostare in preghiera e per incensare la tomba del primo Papa. Questo momento sottolinea lo stretto legame del Vescovo di Roma all'Apostolo Pietro, proprio nel luogo dove avvenne il martirio del primo Vicario di Cristo. A seguire il trasferimento, sempre in processione, verso l'Altare della celebrazione, collocato sul sagrato in Piazza San Pietro. Durante la Messa, dopo l'annuncio del Vangelo, avviene l'imposizione delle insegne episcopali petrine e la professione del rito "dell'obbiedenza" prestata al Papa da 12 rappresentanti di tutte le categorie del popolo di Dio che provengono da varie parti del mondo.La celebrazione prosegue con l'omelia, nella quale Leone XIV esporrà le linee guida del suo Pontificato alla presenza di oltre 150 delegazioni straniere, tra capi di Stato e di Governo, e di circa 250mila fedeli.