Salandra, bovino cade in una scarpata: salvato dai Vigili del Fuoco con l’elicottero

SALANDRA (MT) – Un delicato intervento di salvataggio si è svolto intorno alle ore 13:00 di ieri, sabato 17 maggio 2025, in zona Petrete, nei pressi della discarica comunale di Salandra, nel Materano. Un bovino di grandi dimensioni è precipitato accidentalmente in una scarpata, rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera, operante nell’area della sede distaccata di Ferrandina. Vista la complessità dell’intervento e le condizioni dell’animale, i soccorritori hanno richiesto il supporto del veterinario per monitorare lo stato di salute del bovino e pianificare il recupero in totale sicurezza.

Determinante si è rivelato l’arrivo del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco, decollato da Bari, che ha permesso di completare il salvataggio con l’impiego di un’apposita imbracatura e verricello. Le operazioni si sono concluse con successo e l’animale è stato riportato in superficie senza apparenti ferite gravi.

Ancora una volta la sinergia tra le diverse componenti operative dei Vigili del Fuoco e il personale veterinario ha evitato il peggio, in un’area rurale non facilmente accessibile. L’episodio testimonia l’impegno quotidiano delle forze di soccorso nel tutelare non solo la vita umana, ma anche quella animale.