Grave incidente sulla SP 93 Barletta-Canosa: un morto nello scontro tra quattro auto

Strada chiusa al traffico. Inutili i soccorsi per la vittima sbalzata fuori dall’abitacolo.

BARLETTA – Tragico incidente questa mattina sulla Strada Provinciale 93 Barletta-Canosa, dove quattro automobili sono rimaste coinvolte in un violento scontro che ha causato la morte di una persona.

Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento: uno dei veicoli coinvolti si sarebbe ribaltato, e un occupante – le cui generalità non sono ancora state rese note – è stato sbattuto fuori dall’abitacolo a causa del forte urto. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto con un’ambulanza del 118, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche diverse pattuglie della Polizia di Stato, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica dello scontro e nella gestione del traffico. La SP 93 è stata temporaneamente chiusa alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.

Al momento non si conoscono le condizioni degli altri coinvolti. Le autorità stanno lavorando per ricostruire le responsabilità e accertare eventuali cause legate alla velocità, al manto stradale o a distrazioni alla guida.

L’incidente odierno riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcune arterie provinciali particolarmente trafficate e spesso teatro di gravi sinistri.