Intervista a Daniele Martini, direttore di Italia Love Tv: 'Il giornale è in crescita e tantissime sono le soddisfazioni'

Il giornale Italia Love Tv ( Il giornale Italia Love Tv ( https://www.italialove.tv/ ) compie un anno. Ed è stato davvero un anno ricco di soddisfazioni per questa nuova testata giornalistica. Abbiamo avuto modo di intervistare il direttore di Italia Love Tv, Daniele Martini.





D. Come prima domanda, caro direttore, vogliamo chiederle com'è nata la sua passione per il giornalismo?





R. La passione per il giornalismo è nata col tempo. Anche se, ai tempi delle scuole elementari, medie e superiori ho avuto modo di scrivere poesie o articoli per il giornalino d'istituto, non avevo mai preso in considerazione l'idea di diventare un domani giornalista. Il mio sogno iniziale era quello di diventare un tecnico informatico. Complice, poi, una scelta universitaria iniziale sbagliata, mi capitò, nel lontano 2002, di lavorare per un'emittente televisiva locale. Parliamo di Tele Radio Città Bianca che, purtroppo, ora non esiste più. In quel periodo avevo imparato il lavoro di regia, montaggio video e di redazione. Da lì, grazie ai colleghi di allora Francesco Roma, Emilio Guagliani, Cristina Cavallo, Francesco Pecere, Flavio Cellie e al direttore Tonino Saponaro (purtroppo scomparso da tempo), mi sono appassionato sempre più al giornalismo. Da lì, poi, la scelta di frequentare Scienze della Comunicazione presso l'Università di Macerata, e qui devo ringraziare il caro amico Natalino Santoro. Giornalista a tutti gli effetti lo sono diventato nel 2013 grazie al Giornale di Puglia e al direttore Vito Cristian Ferri, il quale mi ha dato sempre carta bianca per ogni progetto o idea, e lo ringrazio tuttora per il sostegno, la fiducia e per tutto quello che ha fatto per me. E, dopo tanti anni, precisamente il 13 maggio 2024, il caro Vito mi ha affidato la neonata testata Italia Love Tv. Ed eccomi qui ad aver intrapreso questo cammino di direzione.





D. Direttore, un anno di direzione di Italia Love Tv. Che anno è stato?





R. È stato un anno difficile, ma ricco di soddisfazioni. Fare il direttore di un giornale online non è per niente facile e le difficoltà sono tante. Però, nonostante tutto, Italia Love Tv è cresciuta con le visualizzazioni (quasi un milione di lettori in un anno) e anche i social networks utilizzati (Facebook, Instagram, YouTube e TikTok) sono cresciuti tantissimo. Senza contare gli eventi in cui Italia Love Tv ha fatto da media partner (tra gli eventi il Generation Film Fest di Oria, il Paratorneo dei Rioni di Oria, gli eventi de "Il Pozzo e l'Arancio" di Oria, il concerto di Natale del Coro San Leucio di Brindisi, la Festa di San Giovanni Bosco di Oria e tanti altri) e poi la nascita del Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" che ha visto premiare l'autore Depsa a livello nazionale. Tutto sommato, è stato un anno meraviglioso che ha visto crescere la redazione. Il mio GRAZIE va a Vito Ferri (il mio editore), Nico Lorusso, Mariangela De Anna, Giuliano Martini Ascalone, Lamiaa Mahmoud, Marco Masciopinto, Nicola Zuccaro, Francesco Caracciolo, Antonio Speranza e Valeria Flore: senza di loro (e senza il mio Amore e la mia famiglia che mi sostengono sempre), io non sono nulla. Siamo tutti uniti per far crescere Italia Love Tv e farla diventare col tempo qualcosa di unico.





D. Quali saranno le novità per il nuovo anno di Italia Love Tv?





R. Per quel che riguarda le novità di Italia Love Tv, arriverà, nel mese di maggio, la rubrica "Il Komunicatore" (che attualmente ha trovato spazio su Italia Notizie) in una nuova veste con articoli inerenti al mondo della comunicazione. Poi, grande novità, arriveranno i primi podcast che saranno pubblicati su Spotify, YouTube e Amazon Music: podcast innovativi che approfondiranno vari temi. Ovviamente spero di riprendere e far tornare programmi che hanno fatto la storia del Giornale di Puglia come "50 Special", "Big (Cose da grandi)", "La Domenica col Vangelo", "Il Salotto di Pagine di Vita" e "Strike". Ovviamente, non mancheranno le novità. Perciò, rimanete connessi.





D. Quali sono i suoi progetti o sogni futuri?





R. Tra i progetti futuri, vorrei tanto creare partnership con emittenti locali o con giornali online o cartacei. Come dico sempre, "l'unione fa la forza". Tra i sogni futuri, quello di poter intervistare il nuovo Papa Leone XIV oppure personaggi importanti del mondo della tv e dello spettacolo. Sarebbe bello diventare media partner di grandi eventi a livello nazionale.





D. Qual è il suo consiglio per chi vorrebbe intraprendere la carriera giornalistica?





R. Il consiglio che do a chi vorrebbe intraprendere questa professione è quello di fare questo lavoro con passione ed entusiasmo. Anche se, il più delle volte, i guadagni non sono tanti, però, posso assicurare, che le soddisfazioni col tempo arrivano. Ai ragazzi dico sempre di metterci il cuore in ogni cosa che si fa, ed è questo il giusto consiglio, per ogni cosa. Cercate di amare la vita e di essere felici il più possibile, perché la vita è bella. Un saluto speciale a voi tutti cari lettori.