Grottaglie, arrestato dopo inseguimento ricercato 39enne

A riconoscere il criminale, a bordo di una Panda rubata, è stato un poliziotto fuori servizio del Comando di Grottaglie, che si è lanciato in uno spericolato inseguimento dell'uomo in Via Ennio terminato con lo schianto dell'auto del pregiudicato contro un palo della luce.





L'uomo, dopo una disperata fuga a piedi, è stato fermato dalla Polizia di Stato di Grottaglie e condotto in carcere. Sul mezzo del fuggitivo, sono stati trovati una valigia contenente un coltello lungo 18 centimetri e una pistola giocattolo.

- Un inseguimento rocambolesco per le vie di Grottaglie, in provincia di Taranto, nelle scorse ore ha portato l'arresto di un 39enne, ricercato dallo scorso 2 maggio per una serie di reati dati da scippi, rapine e furti d'auto.