Harry Styles in vacanza in Salento: avvistato tra Torre dell’Orso e Martano

Vacanze italiane per, la popstar britannica divenuta celebre con i One Direction e oggi affermato solista e attore. L’artista è stato avvistato nelle scorse ore in, precisamente nel, dove ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, complici alcune

Styles, noto per il suo amore per l’Italia e per i soggiorni frequenti a Roma, sembra aver scelto la costa salentina per un momento di relax lontano dai riflettori internazionali. È stato infatti immortalato mentre sorseggiava un caffè presso il lido Cala Marin a Torre dell’Orso, località balneare tra le più amate del litorale adriatico.

Ma non è finita qui: poco dopo, il cantante è stato riconosciuto a Martano, cittadina dell’entroterra, dove si è mostrato gentile e disponibile con i fan. Tra sorrisi, selfie e autografi, ha confermato ancora una volta il suo stile semplice e alla mano.

Il suo passaggio in Salento ha generato entusiasmo, con molti fan accorsi nella speranza di incontrarlo. Che sia solo una breve tappa o l’inizio di una vacanza più lunga, una cosa è certa: Harry Styles ha lasciato il segno anche in Puglia.