Il Milan affonda all’Olimpico, la Roma vince 3-1 e sogna la Champions

Ac Milan fb

- Un’altra serata amara per il Milan, che cade 3-1 contro una Roma concreta e determinata, nel big match della 37ª giornata di Serie A. I giallorossi, in piena corsa per un posto in Champions League, sfruttano cinismo e qualità per affondare una squadra rossonera spenta e in crisi di risultati.

Roma subito avanti, il Milan si complica la vita

Non passano nemmeno tre minuti dal fischio d’inizio che la Roma trova il vantaggio: Gianluca Mancini svetta su calcio d’angolo battuto da Soule e infila Maignan con un colpo di testa preciso che fa esplodere l’Olimpico. Il Milan, apparso sin dalle prime battute poco brillante, peggiora la propria situazione poco dopo: al 26’ Gimenez viene espulso per una gomitata rifilata proprio a Mancini, lasciando i suoi in inferiorità numerica.

Il pareggio illude i rossoneri

Nonostante l’uomo in meno, la squadra di Conceicao riesce a trovare il pari al 39’: Joao Felix è lesto a ribadire in rete una respinta corta della difesa romanista, riportando il Milan in partita con il gol dell’1-1. Ma è solo un’illusione.

Paredes e Cristante firmano la vittoria giallorossa

Nel secondo tempo la Roma prende il controllo del gioco e torna avanti al 59’: Leandro Paredes si prende la responsabilità su punizione e, con una conclusione potente e precisa, batte ancora Maignan per il 2-1. Il Milan non riesce a reagire, visibilmente scosso e privo di idee.

Il colpo del ko arriva all’87’ ed è firmato dall’ex di turno: Bryan Cristante, con un destro dal limite dell’area, chiude la partita tra gli applausi dell’Olimpico e consolida il 3-1 finale.