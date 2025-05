Luxury Fashion Exposition: il Made in Italy in scena a Bari

23 maggio 2025 – Sala delle Muse, Circolo Unione del Teatro Petruzzelli

Un appuntamento imperdibile con l’eleganza e la creatività del Made in Italy andrà in scena venerdì 23 maggio 2025, nella suggestiva cornice della Sala delle Muse del Circolo Unione del prestigioso Teatro Petruzzelli di Bari. A curare la direzione artistica dell’evento è Marina Corazziari, rinomata designer e docente di Design del Gioiello presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, nonché Presidente della Fidapa BPW Italy Bari.

Promossa da Spazio Art d'Or Aps, Ente del Terzo Settore impegnato nella valorizzazione del Made in Italy, in collaborazione con Fidapa BPW Italy sezione di Bari e con il Patrocinio del Distretto Sud Est Fidapa BPW Italy, la manifestazione si preannuncia come una celebrazione delle eccellenze italiane nei settori della moda, del design, della gioielleria e dell’imprenditoria femminile.

ESPOSITORI E BRAND

Tra i protagonisti della giornata, alcuni dei nomi più rappresentativi del panorama creativo nazionale:

N.D.B.968 Borse di Elisabetta Nugnes e Antonella Battaglia

Mimmo Burdi Gioielli

Grazia Urbano (Alta Moda)

Dominique Dellisanti (Wedding Designer e Jewels Bags)

Napoli Couture di Gian Piero Cozza

Laura De Carolis (Abiti da Sposa e Cerimonia)

Tiziana Veneto (Ceramiche di Design)

Nanaleo Clotherapy di Ivana Pantaleo

Sara Bavaro (Alta Sartoria)

Marina Corazziari (Sculture Gioiello)

Vittoria Totaro (Costumi Teatrali)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 11.00 – Opening

Ore 12.00 – Inaugurazione ufficiale alla presenza dei Presidenti delle Associazioni Partner e presentazione dei brand a cura di Emma Ceglie, manager musicale e Presidente dell’Associazione Connessioni

Ore 15.00–16.30 – Shooting fotografici con modelle

Ore 16.30 – Presentazione dell’artista Davide Cufaro Petroni: “My Name Is East / My Name Is West – La Bellezza di Istanbul”, anteprima della mostra che farà tappa a Roma

Ore 17.00 – Esibizione al pianoforte della M° Giovanna Valente

Ore 18.00 – Talk Show: "Eccellenze del Made in Italy – Viaggio attraverso la Bellezza...", moderato dalla conduttrice di TeleNorba Alina Liccione

OSPITI DEL TALK SHOW

Gianni Calignano , stilista Haute Couture

Valentino Ricci , CEO di Sciamat

Elisabetta Nugnes , imprenditrice

Patrizio Cardone , chirurgo plastico

Arianna Geronzi, storica della moda

SALUTI ISTITUZIONALI

Elisabetta Grande , Presidente Distretto Sud Est Fidapa BPW Italy

Francesco Sgherza , Presidente Confartigianato

Emanuele Ventura , Presidente Cultura e Armonia

Guido Santilio, Presidente ADI Design

PARTNER E PATROCINI

Hanno aderito all’evento 20 prestigiose associazioni regionali e nazionali, tra cui:

LILT Nazionale e Metropolitana di Bari

ANAS Puglia, ADI Design, Zonta Club International, ANDE, MEDEA Odv, Confcommercio AETB, Confagricoltura Donna, Puglia AlexOtt, Associazione Regionale Pugliesi, Ass. Rete Malattie Rare, Cultura & Armonia, Porta d'Oriente, Connessioni

Partner principali:

Consorzio Vini Castel del Monte

Studio Cardone Chirurgia Plastica

Vestina Luce & Gas (Main Sponsor)

L’evento si configura non solo come un’esposizione di altissimo profilo, ma anche come una piattaforma di networking tra imprenditori, designer, stilisti e istituzioni. In un contesto di bellezza e cultura, la "Luxury Fashion Exposition" rappresenta una straordinaria opportunità per promuovere sinergie, contaminazioni artistiche e nuove visioni del futuro dell’eccellenza italiana.

Orari apertura:

11:00 – 13:30 / 14:30 – 20:30

Info & Contatti:

Marina Corazziari – Direzione Artistica e Organizzazione

www.marinacorazziari.com | mcorazziari@libero.it