Il PD Puglia in presidio davanti alla Rai: “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”

BARI - Con lo slogan “Spegniamo TeleMeloni, accendiamo la democrazia”, il Partito Democratico della Puglia scende in piazza per chiedere che il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca un’informazione libera e pluralista, come sancito dalla Costituzione.

Lunedì 19 maggio alle ore 11:30, il PD pugliese, guidato dal segretario regionale Domenico De Santis, organizzerà un presidio davanti alla sede Rai di via Dalmazia 104 a Bari. L’iniziativa fa parte della mobilitazione nazionale del Partito Democratico contro il presunto blackout informativo sui referendum in programma l’8 e 9 giugno.

Secondo i dati Agcom, infatti, la Rai ha finora dedicato appena lo 0,62% del proprio palinsesto alle consultazioni referendarie, un dato che evidenzia una grave carenza nel pluralismo dell’informazione pubblica.

Alla protesta prenderanno parte anche parlamentari locali, uniti nella richiesta di maggior spazio e dibattito pubblico sulle tematiche referendarie, fondamentali per il futuro democratico del Paese.