Incidente stradale a Tricase: scontro tra una Fiat Punto e un Fiat Doblò in centro città

TRICASE - Tricase, mezzanotte: un incidente stradale ha coinvolto due auto, una Fiat Punto e un Fiat Doblò, all’incrocio tra via Luigi Cadorna e via Armando Diaz, nel cuore della città. La causa sarebbe una mancata precedenza.

Due persone sono rimaste coinvolte nell’impatto. Una di queste è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

La Fiat Punto ha riportato danni al frontale, mentre il Fiat Doblò è stato colpito sulla fiancata lato conducente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Distaccamento di Tricase e i carabinieri della locale Stazione. Per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, il traffico nell’area è stato temporaneamente interdetto.