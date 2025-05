Il prof. Massimo Grimaldi è il nuovo Presidente nazionale ANMCO per il biennio 2025-2027

Prof.Massimo Grimaldi

Storica nomina al vertice della cardiologia ospedaliera italiana. Riconoscimento anche al dott. Nicola Vitulano per lo studio BRING-UP Prevenzione

RIMINI – Il prof. Massimo Grimaldi, Direttore della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti, è stato nominato Presidente nazionale dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) per il biennio 2025-2027. L’investitura è avvenuta nel corso del 56° Congresso Nazionale ANMCO, svoltosi a Rimini dal 15 al 17 maggio, che ha visto la partecipazione di oltre 5.000 cardiologi da tutta Italia.

È la prima volta che un cardiologo operante in Puglia assume la guida dell’ANMCO, società scientifica di riferimento per la cardiologia ospedaliera italiana.

Grimaldi: “Spazio alla prevenzione, usciremo dagli ospedali per anticipare le malattie”

«Raccolgo il testimone da colleghi come Fabrizio Oliva e Furio Colivicchi – ha dichiarato il prof. Grimaldi – proseguendo con impegno sul solco tracciato. Lavoreremo con continuità e armonia, puntando sulla ricerca, nostro fiore all’occhiello, e amplieremo l’impegno sulla prevenzione primaria, cercando di intercettare le patologie prima che arrivino all’ospedale. È qui che possiamo fare la differenza in termini di qualità e aspettativa di vita».

Durante il congresso, il prof. Grimaldi ha ribadito l’importanza di un sistema ospedaliero capace di dialogare con il territorio e orientato alla medicina predittiva, sottolineando che ANMCO continuerà a favorire studi multicentrici e ad alta valenza clinica.

Riconoscimento per il Miulli e il dott. Vitulano

Nel corso dell’evento scientifico, anche l’Unità Operativa di Cardiologia del Miulli ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo contributo allo studio BRING-UP Prevenzione, in particolare attraverso il lavoro del dott. Nicola Vitulano, selezionato tra i dieci migliori principal investigator a livello nazionale.

Il progetto, promosso da ANMCO e dalla Fondazione per il Tuo cuore di Firenze, è uno studio osservazionale, prospettico e multicentrico condotto in oltre 150 centri italiani. Ha avuto l’obiettivo di valutare l’aderenza alle linee guida per la prevenzione secondaria nei pazienti con pregresso evento aterotrombotico, monitorandone i progressi terapeutici in un arco di 12 mesi.

«Il riconoscimento al dott. Vitulano – si legge in una nota del Miulli – attesta la qualità della ricerca clinica condotta all’interno della nostra Cardiologia e l’impegno costante nella prevenzione e nel miglioramento della gestione dei pazienti cardiopatici».

Laddaga: “Orgoglio per l’intero Ospedale Miulli”

Grande soddisfazione anche da parte di Mons. Domenico Laddaga, Delegato del Vescovo del Miulli, che ha commentato:

«La nomina del prof. Grimaldi rappresenta un risultato di rilievo non solo per la sua carriera personale, ma per tutto l’Ospedale Miulli. La sua competenza, unita alla dedizione ai pazienti e alla promozione della crescita professionale dei colleghi, è da sempre motivo di orgoglio. Siamo certi che saprà onorare questo incarico nazionale con la stessa passione e responsabilità che lo hanno sempre contraddistinto».