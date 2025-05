Banca Widiba lancia gli Open Days: consulenza gratuita per promuovere la consapevolezza finanziaria e patrimoniale

Il 21 e 22 maggio oltre 140 professionisti in più di 50 sedi italiane offriranno check-up personalizzati. Iniziativa attiva anche in Puglia

Milano, 19 maggio 2025 – Banca Widiba, la banca digitale e di consulenza finanziaria del Gruppo Montepaschi, inaugura la prima edizione degli Open Days, un’iniziativa su scala nazionale per avvicinare cittadini e cittadine alla gestione consapevole del proprio patrimonio e dei risparmi.

Il 21 e 22 maggio, oltre 140 consulenti apriranno le porte di più di 50 sedi Widiba sul territorio nazionale per offrire sessioni gratuite di consulenza finanziaria e patrimoniale, accessibili a tutti tramite prenotazione sul sito dedicato:

Una consulenza gratuita per pianificare il proprio futuro

Durante gli Open Days, ogni partecipante potrà usufruire di un check-up personalizzato, finalizzato a valutare la propria situazione economica e a ricevere suggerimenti su come raggiungere obiettivi di vita tramite una corretta pianificazione finanziaria. Gli incontri saranno gestiti da professioniste e professionisti altamente qualificati, con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per migliorare la gestione delle risorse personali.

"Da sempre Banca Widiba crede nell’importanza sociale dell’educazione finanziaria" – afferma Roberta Zurlo, Direttrice Commerciale della Banca – "Gestire consapevolmente i propri risparmi significa prendere decisioni informate e affrontare il futuro con maggiore serenità. Con gli Open Days vogliamo aprire la pianificazione patrimoniale anche a chi finora non vi ha avuto accesso".

Anche in Puglia: sei città coinvolte

In Puglia l'iniziativa coinvolgerà le sedi Widiba di:

Bari

Lecce

Taranto

Andria

Altamura (BA)

Putignano (BA)

Anche qui i cittadini potranno accedere, su prenotazione, a consulenze gratuite con l’assistenza di esperti che valuteranno esigenze e obiettivi per una pianificazione patrimoniale su misura.

Un impegno concreto per l’educazione finanziaria

Gli Open Days rappresentano un passo tangibile dell’impegno di Widiba verso la diffusione della cultura finanziaria in Italia. In un contesto economico in continua evoluzione, l’accesso a strumenti di orientamento personalizzati rappresenta un elemento cruciale per compiere scelte consapevoli, proteggere il proprio patrimonio e costruire con fiducia il proprio futuro.

Per prenotare un appuntamento nella sede più vicina:

https://widibaconsulenzachetiascolta.it/home/