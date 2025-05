Il Salento, meta di vacanze estive ambita da molti turisti

Vacanza in Salento, dove andare



Se vuoi qualcosa di più tranquillo, Specchia e Presicce sono due gioielli dell’entroterra premiati tra i borghi più belli d’Italia. E poi Lecce, denominata la Firenze del Sud, un’esplosione di barocco che toglie il fiato. Le zone costiere offrono paesaggi mozzafiato: la costa adriatica tra Santa Cesarea Terme e Castro è un susseguirsi di grotte e scogliere, mentre quella ionica, da Porto Cesareo fino a Torre Vado, è ideale per chi ama le lunghe spiagge sabbiose. Chi sogna il Salento pensa subito a un mare dai colori quasi caraibici, ma non ci sono solamente le spiagge da visitare, infatti questa terra va vissuta con lentezza, esplorata passo dopo passo, alla scoperta anche di quelle zone meno conosciute, come citato in questo articolo de La Repubblica Viaggi . Tra i luoghi più amati c’è Otranto, con il suo centro storico che profuma di storia e il castello che sembra uscito da un romanzo epico. Gallipoli, invece, è il cuore pulsante del divertimento, con il suo borgo antico affacciato sul mare e la movida notturna che si accende al calar del sole.Se vuoi qualcosa di più tranquillo, Specchia e Presicce sono due gioielli dell’entroterra premiati tra i borghi più belli d’Italia. E poi Lecce, denominata la Firenze del Sud, un’esplosione di barocco che toglie il fiato. Le zone costiere offrono paesaggi mozzafiato: la costa adriatica tra Santa Cesarea Terme e Castro è un susseguirsi di grotte e scogliere, mentre quella ionica, da Porto Cesareo fino a Torre Vado, è ideale per chi ama le lunghe spiagge sabbiose.



Vacanze in Salento con villaggi sul mare



: troverai strutture adatte a ogni esigenza e budget.



Pacchetti vacanze Salento all inclusive



Anche secondo quanto riportato da La Repubblica Viaggi, i pacchetti all inclusive sono tra le scelte preferite dai turisti italiani ed europei per le vacanze in Salento, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo e alla ricchezza dell’offerta turistica locale. Negli ultimi anni l’offerta di pacchetti vacanze all inclusive in Salento è diventata sempre più varia e competitiva. Questa formula è ideale per chi vuole evitare lo stress dell’organizzazione del viaggio, dato che volo, trasferimenti, pensione completa, attività, è tutto compreso in un unico prezzo. Si trovano pacchetti su misura per coppie, per famiglie o per gruppi di amici che desiderano vivere la bellezza del tacco d’Italia senza sorprese.Molte agenzie online e tour operator offrono pacchetti vacanza in Salento, dove è possibile scegliere tra soggiorni in masseria, hotel 4 stelle o villaggi turistici con accesso diretto alla spiaggia. Alcuni includono anche esperienze autentiche come degustazioni di vini locali, laboratori di cucina salentina, tour in barca alle grotte marine o spettacoli di pizzica.Tra i vantaggi di questa formula ci sono:Anche secondo quanto riportato da La Repubblica Viaggi, i pacchetti all inclusive sono tra le scelte preferite dai turisti italiani ed europei per le vacanze in Salento, grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo e alla ricchezza dell’offerta turistica locale.



Dove alloggiare in Salento spendendo poco



Se il budget è ridotto, il Salento riesce comunque a regalare esperienze indimenticabili. Non serve spendere una fortuna per dormire in un luogo incantevole: esistono soluzioni economiche che offrono qualità e ospitalità. B&B a conduzione familiare, agriturismi immersi negli ulivi e case vacanze in pietra sono alternative perfette per chi vuole risparmiare senza rinunciare al fascino di questa regione del Sud.



Nelle zone meno turistiche dell’entroterra, come tra Cutrofiano, Ruffano e Soleto, si trovano spesso alloggi a prezzi accessibili, con la possibilità di raggiungere il mare in pochi minuti d’auto. Molti ospiti scelgono questa formula anche per godere di una maggiore tranquillità, lontano dalla confusione delle mete più gettonate.



Un altro consiglio? Prenotare con largo anticipo o nei periodi come giugno o settembre, quando il clima è ancora perfetto ma i costi sono inferiori.



Se riesci a evitare la corsa alle prenotazioni last minute e ti organizzi qualche mese prima, potrai scegliere tra decine di soluzioni low cost ma piene di charme, approfittare di offerte speciali e magari ritagliarti anche qualche giorno in più da dedicare alla scoperta di questo angolo di Puglia.



Posti da visitare di sera nel Salento



Quando il sole cala, il Salento si trasforma: si accendono le luci dei borghi, si animano le piazze, si alzano i tamburelli della pizzica. Le serate salentine sono uno spettacolo che non ha bisogno di effetti speciali. A Lecce si passeggia tra i palazzi barocchi illuminati, ci si perde nei cortili nascosti e ci si siede in piazza Sant’Oronzo per un caffè leccese.



A Gallipoli il lungomare pullula di locali, mentre il centro storico si veste di romanticismo. Nella Grecìa Salentina, le sagre estive diventano veri e propri festival: a Melpignano, la Notte della Taranta è una festa collettiva che ogni anno coinvolge decine di migliaia di persone.



Ma anche le marine offrono scorci meravigliosi per una passeggiata serale: a Santa Maria di Leuca il faro illumina il punto in cui Ionio e Adriatico si incontrano, creando un’atmosfera quasi mistica.



E per chi cerca momenti intimi, lontani dal caos, Porto Badisco e la sua insenatura nascosta regalano silenzi che parlano più di mille parole.



Cose da vedere nel Salento



Il Salento non è solo mare e sole. È una terra da esplorare, con occhi curiosi e cuore aperto. C’è il barocco di Lecce, certo, ma anche le architetture rurali come le pajare, i trulli salentini, e le masserie fortificate che raccontano storie antiche.



Tra le mete che non puoi perderti:



Le grotte della Zinzulusa a Castro, affascinanti formazioni naturali sul mare

Il mosaico pavimentale della cattedrale di Otranto, un capolavoro medievale unico in Europa

Le saline di Punta della Contessa e i fenicotteri rosa che vi nidificano

La Baia dei Turchi, dove la leggenda narra dello sbarco degli Ottomani

E poi ci sono i mercatini serali, i musei della civiltà contadina, i parchi naturali del litorale, i resti messapici a Manduria. È impossibile concentrare tutto in una sola visita, per questo chi ci viene una volta spesso torna anche l’anno successivo.

Tra spiagge paradisiache, tradizioni antiche e borghi indimenticabili, il tacco d’Italia conquista sempre più persone.C’è qualcosa di magico nel Salento, un’energia che si respira nei vicoli dei suoi paesi, nel suono delle onde che accarezzano le scogliere, nei profumi intensi della cucina locale. Non è solo una destinazione estiva, ma un’esperienza che si imprime nella memoria. In questo articolo ti portiamo a scoprire il Salento nella sua essenza più autentica, tra villaggi sul mare, perle nascoste e angoli dove soggiornare spendendo poco ma vivendo le vere atmosfere della regione.