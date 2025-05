Il Torneo delle Chiavi di Lucera si apre con il Padel: grande cerimonia inaugurale al Padel Dream il 3 giugno

LUCERA – Sarà il padel a dare il via ufficiale all’edizione 2025 del Torneo delle Chiavi, la manifestazione simbolo della tradizione e dell’identità lucerina. Martedì 3 giugno, alle ore 19:00, il centro sportivoospiterà unache unirà sport, storia e comunità in un evento destinato a lasciare il segno.

Per la prima volta, uno sport moderno come il padel entra nel calendario del Torneo, grazie a un’iniziativa innovativa patrocinata gratuitamente dal Comune di Lucera e promossa dal Comitato Lucera Capitale della Cultura. La cerimonia vedrà la partecipazione del Sindaco di Lucera, del Presidente del Comitato, dei 40 giocatori partecipanti, oltre ai rappresentanti delle storiche Cinque Porte, che sfileranno in costume medievale, offrendo un affascinante intreccio tra passato e presente.

Il torneo prevede la partecipazione di cinque squadre, ciascuna legata a una delle antiche porte della città, pronte a sfidarsi in una competizione coinvolgente che si concluderà con la finale del 6 agosto. I risultati contribuiranno al punteggio complessivo del Torneo delle Chiavi, accentuando l’integrazione tra sport e tradizione. In programma anche un mini torneo femminile, volto a rafforzare la partecipazione e l’inclusione di tutta la cittadinanza.

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Alessandro Gisoldi, General Manager del Padel Dream – di ospitare l’apertura ufficiale di un evento che, per la prima volta, affianca uno sport in piena espansione come il padel a una manifestazione storica come il Torneo delle Chiavi. Questo riconoscimento è per noi motivo di grande soddisfazione e responsabilità. Sotto la guida delle cinque Porte, vogliamo offrire un grande spettacolo, coinvolgere la città e costruire ponti tra passato e futuro.”

L’ingresso all’evento sarà libero e rappresenterà molto più di un momento sportivo: sarà una vera e propria celebrazione dell’identità lucerina, che dimostra ancora una volta come cultura, sport e tradizione possano camminare insieme, rafforzando il senso di appartenenza e il legame con la propria storia.