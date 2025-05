Cassano delle Murge, 350 studenti in azione per l’ambiente con Plastic Free Onlus. Rimossi circa 500 kg di plastica e rifiuti

BARI - Una straordinaria giornata all’insegna dell’ecologia ha coinvolto oltre 350 studenti di tutte le scuole di Cassano delle Murge, in provincia di Bari, in una grande passeggiata ecologica che ha attraversato il paese, portando con sé un messaggio forte e chiaro: il rispetto per l’ambiente si costruisce insieme, un gesto alla volta.L’iniziativa, promossa da Plastic Free Onlus con l’organizzazione dei referenti territoriali Silvana Ferrante (vicereferente regionale Puglia), Vito Manuto (referente Cassano delle Murge) e Alessandro Impedovo (referente Conversano), ha visto i giovani partire da cinque punti periferici del paese e raggiungere, guanti alle mani e sacchi al seguito, il cuore della cittadina. Lungo il percorso hanno raccolto rifiuti abbandonati per le strade, per poi ritrovarsi tutti insieme in piazza Aldo Moro in un momento simbolico di condivisione e riflessione collettiva.Il risultato? Oltre 500 kg di rifiuti rimossi dall’ambiente, grazie all’entusiasmo dei ragazzi, alla collaborazione del corpo docente e al sostegno del Comune di Cassano delle Murge, rappresentato dall’assessore all’ambiente Ivan Aloisio.“Ci vorrebbero giornate come questa in tutti i Comuni – dichiarano i referenti di Plastic Free – per insegnare ai più piccoli che il rispetto comincia dal non abbandonare rifiuti per strada. Se rispettiamo il nostro ambiente, rispettiamo anche noi stessi: è un principio basilare della convivenza civile che spesso dimentichiamo, ma che è il fondamento di ogni società”.Plastic Free Onlus, impegnata in tutta Italia nella lotta all’inquinamento da plastica e nella sensibilizzazione ambientale, continuerà il proprio percorso sul territorio con nuove attività educative nelle scuole e azioni concrete per la tutela dell’ambiente.