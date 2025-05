“Pagine Parlanti”: il 1° giugno al Teatro Piccinni Lino Musella legge Mahmud Darwish

Un omaggio alla resistenza palestinese e alla lettura ad alta voce, con il progetto della compagnia Licia Lanera finanziato dal Cepell

BARI – Domenica 1° giugno alle ore 21, il Teatro comunale Piccinni ospiterà un appuntamento di grande intensità emotiva e culturale: Lino Musella, attore e regista tra i più apprezzati del panorama teatrale italiano, leggerà alcuni brani tratti da “Stato d’assedio” di Mahmud Darwish, poeta simbolo della causa palestinese, conosciuto e studiato a livello internazionale.

L’iniziativa rientra nel progetto “Pagine Parlanti”, promosso dalla compagnia Licia Lanera in collaborazione con l’assessorato comunale alle Culture e finanziato dal Cepell – Centro per il Libro e la Lettura, attraverso un bando nazionale per la promozione della lettura ad alta voce. Il progetto coinvolge istituzioni culturali e realtà cittadine in un percorso diffuso che attraversa la città, con l’obiettivo di avvicinare pubblici diversi alla lettura, attraverso narrazioni capaci di stimolare riflessione, empatia e consapevolezza.

Al termine del reading, Lino Musella dialogherà con il pubblico insieme a Silvia Moresi, traduttrice di Darwish e arabista dell’Università di Bari, offrendo uno sguardo critico e umano sulla figura del poeta e sul contesto storico-politico che ispira i suoi versi.

“Chiudiamo la stagione del Teatro Piccinni con un appuntamento di straordinaria forza poetica e civile – dichiara l’assessora alle Culture Paola Romano –. Le parole di Mahmud Darwish ci accompagnano dentro il vissuto di un popolo sotto assedio, con immagini potenti che parlano di resistenza, identità e desiderio di libertà. Ringrazio Lino Musella per la sua partecipazione e generosità: ha scelto di devolvere il suo compenso a Medici Senza Frontiere, impegnati in Palestina. Grazie anche alla compagnia Licia Lanera, che con il progetto Pagine Parlanti ha saputo coniugare teatro, letteratura e attualità in modo inclusivo e coinvolgente.”

Lo spettacolo, a ingresso con biglietto, rappresenta un’occasione per avvicinarsi all’opera di uno dei grandi autori della poesia contemporanea, ma anche per riflettere – attraverso l’arte – su conflitti e ingiustizie che attraversano il nostro presente.

