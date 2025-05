Inaugurata la terza edizione di Levante For: Bari capitale della cultura pop tra fumetti, manga, cosplay e giochi

– È stata ufficialmente inaugurata oggi, presso la, la, l’evento dedicato alla cultura pop che ogni anno richiama migliaia di appassionati da tutta Italia e non solo. Fumetti, manga, giochi da tavolo, cosplay, videogame e collezionismo sono i protagonisti assoluti di una manifestazione ormai diventata un appuntamento imperdibile per gli amanti del genere.

Alla cerimonia di apertura, svoltasi alla presenza di un folto pubblico, hanno partecipato numerose autorità, tra cui il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Bari Pietro Petruzzelli e il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

«Levante For è un evento a cui teniamo moltissimo – ha dichiarato Frulli – perché unisce generazioni diverse nel segno del gioco, del cosplay e della cultura pop. Ma è anche un importante veicolo sociale e culturale. La Nuova Fiera del Levante sta diventando un polo vivo e attivo tutto l’anno, con eventi mensili che coinvolgono la città ben oltre la dimensione fieristica tradizionale».

Grande entusiasmo anche da parte del governatore Michele Emiliano, che ha sottolineato l’importanza sociale di un evento capace di unire leggerezza e responsabilità:

«Levante For è un’occasione per restare adolescenti tutta la vita. Un tempo era visto quasi come un difetto, oggi è una forma di felicità consapevole. Qui si costruiscono legami, si coltivano passioni e si vive un’esperienza umana profonda, resa ancora più intensa dal gioco».

L’edizione 2025 di Levante For si presenta arricchita nei contenuti e ampliata negli spazi, con la partecipazione di espositori da tutta Europa e perfino dal Giappone, patria dei manga e degli anime. Tanti gli ospiti attesi, tra illustratori, doppiatori, content creator e protagonisti della scena cosplay internazionale.

«È bello vedere Bari protagonista nel panorama della cultura pop – ha aggiunto Petruzzelli –. Questo è un evento che parla il linguaggio delle passioni, che fa incontrare persone di ogni età e che permette di condividere emozioni e ricordi. I miei miti? I Cavalieri dello Zodiaco. Ma qui c’è spazio per ogni generazione».

Levante For si conferma dunque non solo come un appuntamento di riferimento per appassionati e curiosi, ma anche come uno spazio di inclusione, dialogo intergenerazionale e valorizzazione della creatività. Tra cosplay contest, tornei di giochi da tavolo, workshop, mostre e anteprime, la Fiera del Levante si trasforma in un mondo dove fantasia e realtà si fondono, regalando emozioni e nuove connessioni.

L’evento proseguirà nei prossimi giorni con un fitto programma di iniziative che promettono di stupire, emozionare e coinvolgere migliaia di visitatori.