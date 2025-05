“Campania Felix” (narrativa per ragazzi), vince la pugliese Tina Aventaggiato

NAPOLI - E’ la scrittrice pugliese (Poggiardo, Lecce) Tina Aventaggiato la vincitrice della sesta edizione del Festival di narrativa per ragazzi (sezione opere inedite) “Campania Felix”.All’Arena “Vulcano Buono” (Nola), una giuria di mille studenti provenienti da tutta la Campania (le scuole partner del premio), ha decretato l’opera vincitrice, dal titolo “I fanatici sono contagiosi”.Un’opera molto attuale, calata nel complesso momento storico che attraversiamo. Ora il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Medusa e distribuito a livello nazionale.Due giorni molto intensi, come ha sottolineato il presidente della Fondazione Premio CIMITILE Felice Napolitano.Aperti dall’assegnazione della borsa di studio intitolata a Felice Dichiarante.E proseguiti poi con incontri con gli autori, spettacoli, laboratori, dibattiti, musica, letture collettive, masterclass.“E’ una manifestazione che ha come obiettivo la lettura, mi ha molto colpita la passione degli organizzatori – ha detto Lucia Fortini, assessore alle Politiche Giovanili della Regione Campania - e il fatto che il premio è stato organizzato in un centro commerciale, vuol dire che la cultura si può fare ovunque. I ragazzi e le ragazze li ho visti coinvolti, felici”.Laureata in Lingue e Letterature straniere, Tina Aventaggiato è autrice di romanzi storici di successo: “Abigail è tornata” (2011), “Vento freddo sull’Arneo” (2013), “L’occhio guarda a Sion” (2016), “Per decreto di Allah” (2019) e infine “Roulette russa” (2025).