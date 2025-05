Inaugurato a Torre a Mare il “Parco per tutti”: un nuovo spazio verde inclusivo e sostenibile tra città e mare

– È stato inaugurato questa mattina il, il nuovo spazio pubblico di Torre a Mare, frutto di un importante progetto di riqualificazione urbana che ha restituito alla cittadinanza un’area verde di circatra via Mazzini e il Lungomare Duca degli Abruzzi. All’evento inaugurale hanno preso parte le autorità cittadine, tra cui il sindaco, l’assessore alla Cura del territorio, l’assessora al Clima e all’Ambiente, la presidente del Municipio I, insieme a consiglieri comunali e municipali.

«Parco per tutti è un luogo che attendevamo da vent’anni – ha dichiarato il sindaco Leccese –. Un nuovo spazio di socialità, bellezza e natura che collegherà la vita urbana al mare, rendendo Torre a Mare ancora più attrattiva e vivibile. Ora che il parco è realtà, ci auguriamo che i cittadini lo vivano con entusiasmo e rispetto». Il primo cittadino ha anche evidenziato l’unicità della posizione del parco, che termina direttamente sul mare, arricchendosi di suggestione e valore paesaggistico.

Il progetto, pensato in un’ottica di inclusione e sostenibilità ambientale, ha portato alla realizzazione di un giardino pubblico con servizi igienici, un bar, una piazza verde, un anfiteatro da 160 posti e aree giochi. Il viale pedonale principale conduce direttamente alla costa attraverso un tunnel sotto il Lungomare, aprendo una connessione diretta tra il centro abitato e il mare. L'intervento ha rispettato le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, della Commissione Paesaggistica e delle autorità ambientali, ed è stato seguito dagli ingegneri Gianfranco Leandro e Giuseppe Napoletano e dall’architetto Francesco Specchio.

«È un giorno speciale per la nostra comunità – ha commentato l’assessore Scaramuzzi –. Abbiamo voluto realizzare un parco accessibile, verde e attrezzato, dove bambini, famiglie e anziani possano ritrovarsi in ogni stagione. Grazie all’anfiteatro e agli spazi multifunzionali, sarà un punto di riferimento anche per eventi, attività culturali e iniziative sociali».

Grande attenzione è stata data alla qualità del verde e al risparmio idrico, come sottolineato dall’assessora Perlino: «Abbiamo adottato tecnologie per la raccolta e il riuso delle acque piovane, impiegato specie vegetali autoctone e previsto una gestione sostenibile, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria tra parco e mare».

Il parco ospita 59 alberi ad alto fusto, quasi 900 arbusti e piante, oltre 1.000 tappezzanti e un ampio tappeto erboso. La pavimentazione è interamente drenante, con accessi facilitati per persone con disabilità, panchine, percorsi tattili e una grande piazza circolare come spazio d’incontro. L’edificio seminterrato ospita un bar, un ufficio pubblico e servizi igienici, ed è dotato di pannelli fotovoltaici e un alto grado di isolamento.

Il “Parco per tutti” rappresenta un nuovo modello di spazio urbano accessibile, ecologico e condiviso, simbolo della trasformazione sostenibile che Bari sta portando avanti nei suoi quartieri.