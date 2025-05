Serie A, Verona-Lecce: scontro salvezza al Bentegodi. Giampaolo e Zanetti si sfidano per punti pesanti

– Sarà una sfida cruciale in chiave salvezza quella che andrà in scenatra, valida per la. Entrambe le squadre arrivano da sconfitte di misura contro avversari blasonati e sono chiamate a dare una svolta alla loro corsa per la permanenza nella massima serie.

Il Lecce, reduce dallo 0-1 casalingo contro il Napoli, cerca punti fondamentali per avvicinarsi matematicamente all’obiettivo stagionale. L’allenatore Marco Giampaolo dovrà fare i conti con due assenze importanti: Gaby Jean e Marchwinski sono infatti indisponibili per infortunio. A centrocampo spazio a Coulibaly e Helgason sugli esterni, con Danilo Veiga in regia. In attacco confermato il tandem Krstovic-Pierotti.

Situazione simile in casa Verona, che viene dalla sconfitta per 1-0 contro l’Inter al “Meazza”. I gialloblù, attualmente quintultimi, hanno bisogno di una vittoria per allontanare le inseguitrici. Il tecnico Paolo Zanetti dovrà fare a meno di Harroui, alle prese con un problema muscolare. Le corsie laterali saranno presidiate da Tchatchoua e Bradaric, mentre in avanti agiranno Suslov e Sarr, supportati da Duda sulla trequarti.

A dirigere l’incontro sarà Fabio Maresca della sezione di Napoli.

Il precedente più recente tra le due squadre al “Bentegodi” in Serie A risale al 27 novembre 2023, con un pareggio spettacolare per 2-2: al vantaggio leccese di Oudin rispose Ngonge; nella ripresa Gonzalez riportò avanti i pugliesi, ma Djuric firmò il definitivo pari.

Con tre giornate ancora da disputare, ogni punto può fare la differenza: al Bentegodi si preannuncia una partita intensa, tesa e decisiva per il futuro di Verona e Lecce.