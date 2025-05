Incidente in mare a Marina di Leporano: sub ferito gravemente da un’elica

– Un grave incidente in mare si è verificato nella mattinata di oggi sul versante orientale della provincia di Taranto, a circa un miglio dalla costa. Secondo le prime ricostruzioni, una persona – presumibilmente un sub – sarebbe stata, riportando, rimasto coinvolto nell’elica dello scafo.

A prestare i primi soccorsi è stata la stessa persona alla guida della barca coinvolta, che ha immediatamente lanciato l’allarme al 118 e ha trasportato il ferito presso il porto della Baia d’Argento, il punto di approdo più vicino. Qui ad attenderli c’erano i sanitari del pronto intervento, giunti rapidamente sul posto con un’ambulanza. Dopo le prime cure, la vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Sull’episodio sono intervenuti i Carabinieri e il personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Taranto, che hanno avviato un’indagine per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. In queste ore sono in corso gli interrogatori e i rilievi sul luogo del fatto, per comprendere se l’imbarcazione abbia rispettato le distanze di sicurezza previste in prossimità delle aree frequentate dai subacquei.

Non sono ancora note le condizioni cliniche dell’uomo ferito, ma da quanto trapela sarebbero serie, con particolare preoccupazione per l’arto lesionato dall’elica.