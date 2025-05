Andria, identificato l’autore dell’esplosione di fuochi d’artificio in via Mozart: sanzionato un giovane con 250 euro di multa

ANDRIA - È statodallail giovane responsabile dell’esplosione di fuochi d’artificio avvenuta alcune settimane fa in, che aveva causato preoccupazione e disagio tra i residenti.

L’episodio era stato segnalato da numerosi cittadini, infastiditi dal forte rumore generato dagli artifizi pirotecnici, esplosi in piena strada e senza alcuna autorizzazione. Il fatto aveva destato particolare allarme in un contesto urbano, sia per la sicurezza pubblica che per il potenziale impatto su anziani, bambini e animali domestici.

L’intervento degli agenti si è inserito in un piano di controlli mirati volto a contrastare l’uso illecito di fuochi d’artificio, spesso utilizzati impropriamente in ambito urbano, al di fuori delle festività autorizzate.

Grazie all’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e al riconoscimento di alcuni giovani fermati sul posto, la Polizia Locale è riuscita a individuare con certezza l’autore materiale dell’accensione.

Il giovane è stato sanzionato con una multa di 250 euro per la violazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, che vieta l’utilizzo non autorizzato di materiale pirotecnico in aree pubbliche. Le autorità locali hanno colto l’occasione per richiamare l’attenzione dei cittadini al rispetto delle normative e sottolineare l’importanza della collaborazione con le forze dell’ordine per garantire la sicurezza della collettività.