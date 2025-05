Incidente sulla SS172, traffico rallentato in direzione Turi

TURI - Rallentamenti si segnalano oggi sulla strada statale 172 in direzione Turi a causa di un incidente stradale. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Al momento, la circolazione procede con difficoltà e si consiglia a chi deve percorrere questo tratto di pianificare percorsi alternativi o di mettersi in viaggio con anticipo per evitare ritardi.

Non si hanno ancora notizie precise sulle cause dell’incidente né sull’eventuale coinvolgimento di persone, ma i soccorsi sono in corso.

Aggiornamenti seguiranno appena disponibili.