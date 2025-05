Internazionali d’Italia: Musetti vola in semifinale dopo il colpo su Zverev. Alcaraz prossimo avversario. Sabalenka fuori a sorpresa

lore_musetti Ig

FRANCESCO LOIACONO – Lorenzo Musetti firma un’impresa aglibattendo nei quarti il tedesco, numero 4 del seeding, con il punteggio die conquista un posto tra i. Si tratta dellaper il talento di Carrara, che aveva già ben figurato a Montecarlo e Madrid.

Ad attenderlo in semifinale c’è ora lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha regolato Jack Draper in due set (6-4, 6-4), confermando il suo status tra i favoriti per il titolo. Una sfida elettrizzante tra due giovani protagonisti del tennis mondiale.

Nel frattempo, nella parte bassa del tabellone, il norvegese Casper Ruud ha battuto Jaume Munar (6-3, 6-4) e si prepara a incrociare la racchetta con Jannik Sinner nei quarti: un duello che promette scintille.

WTA: clamorosa eliminazione di Sabalenka, volano Gauff e Zheng

Nel torneo femminile colpo di scena: Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, è stata sconfitta a sorpresa dalla cinese Qinwen Zheng, che si è imposta con un netto 6-4, 6-3. L’uscita anticipata della bielorussa scuote la parte alta del tabellone.

Avanza invece Coco Gauff, che ha avuto la meglio sulla talentuosa russa Mirra Andreeva con il punteggio di 6-4, 7-6, assicurandosi un posto tra le migliori quattro del torneo.

Al Foro Italico l’atmosfera si fa incandescente: in attesa delle semifinali, il pubblico si prepara a vivere un finale di torneo ricco di emozioni e colpi di scena.