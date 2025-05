Alessandro Cattelan torna nei teatri con il nuovo spettacolo “Benvenuto nell’AI!”: tour da settembre 2025

BARI - Dopo il successo del suo debutto teatrale con Salutava sempre – La spettacolare fine di Alessandro Cattelan, Alessandro Cattelan annuncia il ritorno in scena con un nuovo e attesissimo one man show:, in tour nei principali teatri italiani da

Uno spettacolo che promette risate, riflessioni e tanta ironia sul nostro presente, dominato dall’avanzata inarrestabile della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Dopo aver vestito i panni del defunto nel suo primo show, stavolta Cattelan si interroga sull’era dell’automazione: una realtà dove tutto viene delegato alle macchine, e in cui il sogno collettivo sembra essere quello di “non fare più nulla”.

Tra sketch, musica, momenti spettacolari e il suo stile inconfondibile, Cattelan ci guida in un futuro che ha già iniziato a bussare alla nostra porta. “Peccato che non sia un brutto sogno: è la realtà in cui già viviamo.”, anticipa lo show.

Biglietti disponibili su:

TicketOne

Ticketmaster

Vivaticket

📍 Le date del tour “Benvenuto nell’AI!”

SETTEMBRE 2025

20 · Varese – Teatro di Varese

22 · Trieste – Politeama Rossetti

25 · Milano – Teatro degli Arcimboldi

30 · Torino – Teatro Colosseo

OTTOBRE 2025

3 · Piacenza – Teatro Politeama

4 · Bologna – EuropAuditorium

6 · Padova – Gran Teatro Geox

9 · Bergamo – Chorus Life Arena

10 · Forlì – Palagalassi

12 · Brescia – Teatro Clerici

14 · Firenze – Teatro Cartiere Carrara

16 · Roma – Teatro Brancaccio

19 · Napoli – Teatro Augusteo

20 · Bari – Teatro Team

22 · Catania – Teatro Metropolitan

Dopo le 22 repliche sold out del suo primo tour, l’attesa per il ritorno di Alessandro Cattelan nei teatri è altissima. “Benvenuto nell’AI!” si preannuncia come uno degli appuntamenti teatrali più originali e imperdibili dell’autunno 2025.