Vieste, lunedì 2 giugno l'evento 'Disobbedite! Rassegna di pensieri controcorrente' presso i Giardini Pubblici

VIESTE (FG) - Dopo il grande successo del debutto dello scorso anno, tutto pronto per la seconda edizione di "Disobbedite! La rassegna di pensieri controcorrente", ideata e promossa dal Direttore Editoriale di Political TV, Manila Gorio, l'irriverente talk sarà parte integrante del cartellone degli eventi del Vieste Estate 2025. - Dopo il grande successo del debutto dello scorso anno, tutto pronto per la seconda edizione di "Disobbedite! La rassegna di pensieri controcorrente", ideata e promossa dal Direttore Editoriale di Political TV, Manila Gorio, l'irriverente talk sarà parte integrante del cartellone degli eventi del Vieste Estate 2025.





Il format, che con le sue tematiche attuali e provocatorie, lo scorso agosto ha scosso le coscienze dei migliaia di cittadini, visitatori e turisti presenti all'evento en plein air; andrà in scena lunedì 2 giugno, alle ore 19:30, presso i giardini pubblici in corso Fazzini a Vieste, e promette di offrire anche in occasione della nuova edizione nuovi interrogativi e spunti di riflessione.





"Influencer e Gen Z", è il tema scelto per la seconda edizione, che rivelerà al pubblico pugliese i dati e le gravi conseguenze a cui sono costantemente esposti milioni di giovani e i giovanissimi in tutto il mondo.





Un fenomeno che negli ultimi anni, e sempre più velocemente, sta lasciando tracce profonde nella percezione del proprio corpo, incidendo sulle abitudini alimentari e sull'aspetto fisico percepito dal singolo individuo, sempre più spesso confrontato con modelli e ideali di bellezza irreali, proposti da influencer e content creators.





Il talk inoltre indagherà sul ruolo delle famiglie dei "ragazzi iperconnessi", individuando le cause e proponendo attività preventive e rimedi, grazie al supporto e agli interventi degli ospiti presenti.





Analogamente alla prima edizione infatti, sul palco saranno presenti otto illustre personalità del panorama del giornalismo, della politica, della medicina e dell'informazione nazionale.





Interveranno: Annamaria Bernardini De Pace, Michele Mirabella, Antonella Boralevi, Claudio Brachino, Morena Zapparoli, Sara Manfuso, Fabrizio Pregliasco e Leonardo Mendolicchio. A condurre il talk ci saranno, Manila Gorio e Attilio Romita.





L'appuntamento patrocinato dalla Città di Vieste, con il pieno sostegno del Sindaco Giuseppe Nobiletti, dell'Assessore alla Cultura- Turismo Graziamaria Starace e dell'intera Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Regione Puglia.





Di seguito le dichiarazione dell’assessora alla cultura e turismo della città di Vieste, Graziamaria Starace: "Quando abbiamo pensato alla rassegna 'Disobbedite!', avevamo negli occhi e nel cuore le parole potenti di Michela Murgia, che invitava ciascuno di noi a essere autenticamente se stessi e a resistere alla tentazione dell'omologazione. Nel mio ruolo di assessora, sento profondamente il valore di questo messaggio, soprattutto davanti alle sfide che quotidianamente affrontano i nostri giovani. Quest'anno, con il tema 'Influencer e Gen Z', tocchiamo questioni che ci riguardano tutti molto da vicino, mettendo al centro il forte impatto che i modelli digitali esercitano sulle nuove generazioni. È fondamentale per noi stimolare una riflessione collettiva che aiuti i ragazzi a riconoscere e valorizzare la propria unicità, scegliendo sempre la libertà dell'autenticità rispetto alla prigione dei modelli imposti".





L'ingresso è gratuito.





INFORMAZIONI:

Disobbedite!

Rassegna di pensieri controcorrente

VIESTE

Lunedì 2 Giugno 2025 - ore 19:30

Giardini pubblici, Corso Fazzini

Ingresso gratuito