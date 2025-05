Internazionali d’Italia: Musetti vola agli ottavi, Passaro fuori. Tra le donne avanzano Gauff, Raducanu, Sabalenka e Andreescu

lore_musetti ig

FRANCESCO LOIACONO – Giornata ricca di emozioni agli Internazionali BNL d’Italia con i sedicesimi di finale che iniziano a delineare i protagonisti della corsa al titolo. In campo maschile, Lorenzo Musetti regala una soddisfazione al pubblico romano superando l’americano Brandon Nakashima con un convincente 6-4 6-3, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del torneo.

Fuori invece Francesco Passaro, sconfitto nettamente dal russo Karen Khachanov con un secco 6-3 6-0, in un match a senso unico. Prosegue spedita anche la corsa del britannico Jack Draper, che ha la meglio sul ceco Vit Kopriva con il punteggio di 6-4 6-3.

Dominio assoluto per Alexander Zverev, che regola il giovane lituano Vilius Gaubas con un netto 6-4 6-0, mentre in uno dei match più combattuti della giornata, il francese Corentin Moutet ha avuto la meglio su Holger Rune dopo una battaglia durata tre set: 7-5 5-7 7-6.

Clamorosa sorpresa invece nell’eliminazione del greco Stefanos Tsitsipas, battuto dal giovane talento francese Arthur Fils in rimonta per 2-6 6-4 6-2. Nessun problema per il russo Daniil Medvedev, che liquida l’australiano Alexei Popyrin con un netto 6-4 6-1.

Il torneo femminile: Gauff, Raducanu, Sabalenka e Andreescu avanti

Tra le donne, l’americana Coco Gauff supera con solidità la polacca Magda Linette per 7-5 6-3, mentre la britannica Emma Raducanu, in crescita, rimonta e batte la russa Veronica Kudermetova con il punteggio di 5-7 6-0 6-1.

La numero due del seeding, la bielorussa Aryna Sabalenka, fatica nel primo set ma alla distanza impone la sua potenza sull’americana Sofia Kenin, chiudendo 3-6 6-3 6-3. Infine, torna a sorridere la canadese Bianca Andreescu, che elimina la kazaka Elena Rybakina con un solido 6-2 6-4, lanciandosi verso una possibile rinascita in questo 2025.

Gli ottavi di finale si preannunciano spettacolari, con molte big ancora in corsa e giovani promesse pronte a lasciare il segno. Il Foro Italico si prepara a vivere nuove, grandi sfide.