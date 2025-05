Serie C, Playoff: Monopoli sconfitto 3-1 dalla Giana Erminio nell’andata del primo turno nazionale

FRANCESCO LOIACONO – Inizia in salita l’avventura delnella fase nazionale dei: allo stadio “Città di Gorgonzola” i biancoverdi cadono per, complicando il cammino verso il secondo turno.

E pensare che il match si era aperto nel migliore dei modi per i pugliesi: al 4’ del primo tempo, è Bruschi a portare in vantaggio il Monopoli con una splendida punizione. Ma la reazione dei lombardi è immediata. Al 13’ arriva il pareggio con Stuckler, che insacca di testa su cross di Caferri. Solo tre minuti dopo, al 16’, la Giana completa la rimonta: è Nichetti, ancora di testa, a colpire su assist di De Maria.

Il Monopoli accusa il colpo e fatica a reagire. Al 22’ è ancora De Maria ad andare vicino al terzo gol, mentre al 24’ Stuckler sfiora la doppietta personale. I pugliesi provano a restare in partita e al 30’ Grandolfo ha una buona occasione, ma non riesce a finalizzare. Due minuti dopo, però, arriva l’episodio che cambia la partita: espulsione diretta per Miceli, reo di un fallo da ultimo uomo su Stuckler. Il Monopoli resta in dieci.

I lombardi cercano di approfittarne, ma Scaringi al 34’ e Contessa al 36’ falliscono due occasioni ravvicinate. Il primo tempo si chiude così sul 2-1 per i padroni di casa.

Nella ripresa, i biancoverdi provano a rientrare in partita, ma al 9’ Battocchio spreca una grande chance. Al 17’ la Giana Erminio allunga: è Lamesta a firmare il 3-1, ancora di testa, ancora su cross di uno scatenato De Maria. I lombardi sfiorano anche il poker al 26’ con Caferri e al 38’ con Stuckler, che manca di poco il bersaglio.

Una sconfitta pesante per il Monopoli, che ora è chiamato all’impresa nel match di ritorno, in programma mercoledì 14 maggio alle ore 20.00 allo stadio “Veneziani”. Servirà una vittoria con almeno due gol di scarto per ribaltare il risultato e accedere al secondo turno nazionale. Alla Giana Erminio, invece, basterà un pareggio o una sconfitta con un solo gol di scarto per proseguire la corsa verso la Serie B.