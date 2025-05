Basket Serie A1: la Virtus Bologna batte Trapani 101-96 dopo un supplementare e consolida la vetta della classifica

Virtus Segafredo Bologna Fb

FRANCESCO LOIACONO – Vittoria sofferta ma fondamentale per la Virtus Bologna, che supera il Trapani per 101-96 dopo un tempo supplementare alla Segafredo Arena, in un match valido per la Serie A1 di basket. Un successo che consente agli emiliani di mantenere la vetta solitaria della classifica con 46 punti, mentre i siciliani restano a quota 44, appaiati a Trento e Brescia.

Il match si apre con grande energia da parte della squadra di casa: Zizic, con una poderosa schiacciata, firma l’8-2 iniziale. A guidare la Virtus nel primo quarto è anche Clyburn, protagonista assoluto della serata, e il parziale si chiude sul 23-13 per i bolognesi.

Nel secondo quarto, Polonara allunga il vantaggio sul 31-24, prima che una tripla di Shengelia consolidi il margine sul 47-37. La Virtus sembra avere il controllo del match anche nel terzo periodo, in cui Morgan trascina i suoi fino al 65-49, mentre un canestro di Cordinier fissa il punteggio sul 71-62 alla fine del terzo quarto.

Ma Trapani non molla e nel quarto periodo rientra prepotentemente in partita. Clyburn, con due liberi, sigla l’84-80, ma Robinson pareggia i conti a 84-84. Si va all’overtime sul punteggio di 89-89, dopo un finale emozionante.

Nel tempo supplementare è ancora la Virtus a trovare le energie decisive: Polonara porta i bianconeri sul 93-91, poi è Cordinier a chiudere i conti con un canestro che fissa il risultato finale sul 101-96.

Tra i migliori in campo per Bologna spiccano Clyburn con 28 punti e Cordinier con 16, mentre per Trapani si distinguono Robinson con 21 punti e Galloway con 13. Una partita combattuta e intensa che conferma la Virtus come squadra da battere in questa stagione.