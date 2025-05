Serie C, Play off: il Cerignola sfiderà l'Atalanta Under 23 nel secondo turno della fase nazionale

Nelle altre partite di andata del secondo turno che si disputeranno tutte domenica 18 maggio il Crotone giocherà alle 16 contro il Vicenza allo “Scida”, la Ternana affronterà alle 18,15 la Giana Erminio a Gorgonzola e la Vis Pesaro ospiterà alle 18,15 il Pescara. Le altre gare di ritorno si giocheranno mercoledì 21 maggio tutte alle 20. La Ternana sfiderà la Giana Erminio al “Liberati”, il Vicenza affronterà il Crotone al “Menti” e il Pescara giocherà contro la Vis Pesaro all’ “Adriatico”.





Al Cerignola basteranno due pareggi per qualificarsi alle semifinali che si disputeranno in 2 gare, l’ andata domenica 25 maggio e il ritorno mercoledì 28 maggio per il miglior piazzamento in classifica al termine della fase regolare del campionato rispetto all’ Atalanta Under 23. Infatti i pugliesi si sono classificati al secondo posto con 67 punti e i lombardi invece si sono classificati al sesto posto con 57 punti.

- Il Cerignola sfiderà l’ Atalanta Under 23 in 2 gare nel secondo turno della fase nazionale dei Play Off di Serie C. L’andata si disputerà domenica 18 maggio alle 18,15 al “Gewiss Stadium” di Bergamo, il ritorno si giocherà mercoledì 21 maggio alle 20 al “Monterisi”.