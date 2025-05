Italia-Emirati: supercomputer in Puglia. Congedo (FdI) esulta: “Con il nostro governo, protagonisti della transizione digitale”

ROMA – Lapotrebbe ospitare il super centro di calcolo per l’intelligenza artificiale previsto da un accordo firmato nel corso dia Milano tra, gruppo leader nell’ambito dell’con sede ad, attraverso la sua controllata, e, azienda italiana pioniera nei modelli di

“Con Fratelli d’Italia al governo, l’Italia — e in particolare la Puglia — non è più spettatrice, ma protagonista nella corsa globale verso l’Intelligenza Artificiale, il supercalcolo e la transizione digitale.” Così il deputato pugliese di FdI Saverio Congedo, commentando con soddisfazione l’accordo siglato tra iGenius e il gruppo emiratino G42, che prevede la realizzazione di un supercomputer in Puglia.

A questo primo progetto si affiancherebbe anche l’intenzione di un’altra azienda degli Emirati Arabi Uniti di costruire un Data Center sul territorio pugliese, segno — secondo Congedo — dell’attrattività crescente della regione nel campo dell’innovazione e delle tecnologie avanzate.

“Questo governo – ha aggiunto Congedo – ha finalmente a cuore davvero la Puglia, e gli accordi firmati oggi ne sono una prova concreta. Basta con le chiacchiere e le promesse a vuoto: oggi si parla di investimenti reali, posti di lavoro qualificati e sviluppo infrastrutturale strategico.”

Il deputato sottolinea anche l’importanza della collaborazione con gli enti locali, soprattutto per garantire l’approvvigionamento energetico necessario a sostenere l’infrastruttura. “Serve sinergia – conclude – per calare al più presto questi progetti sul territorio e tradurre in realtà il potenziale economico e tecnologico che ora abbiamo finalmente l’opportunità di cogliere.”

L’accordo tra i due gruppi industriali, promosso grazie al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, è stato presentato come uno dei tasselli principali nella strategia nazionale per rafforzare la sovranità tecnologica e attrarre capitali esteri nei settori emergenti.