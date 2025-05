Incidente frontale in via Fanelli a Bari: due auto coinvolte, due feriti

Paura nel pomeriggio in, dove si è verificato untra due automobili. L’impatto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento e ha coinvolto due vetture che si sono scontrate frontalmente lungo il tratto urbano della strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti. Due le persone rimaste ferite, entrambe trasportate in ospedale: le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.

L’incidente ha causato rallentamenti alla circolazione, in un’arteria già particolarmente trafficata nelle ore di punta. Presenti anche le forze dell’ordine per regolare il traffico e ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità e verificare se uno dei conducenti abbia invaso la corsia opposta o se vi siano stati altri fattori determinanti.