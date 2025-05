Knfuzed conferma il suo talento nell'incanalare emozioni autentiche

S'intitola ''Spara!'' il nuovo singolo di Knfuzed, disponibile da venerdì 2 maggio per cutCOMBO Records. Questo brano segna un ulteriore passo nella definizione dell'identità artistica del produttore e cantautore romano. Con una carica emotiva potente e una sonorità che affonda le radici nel post-punk, Knfuzed continua il suo percorso musicale, ormai sempre più riconoscibile.

Il brano racconta il dolore viscerale e il disagio profondo di una relazione giunta al collasso. Attraverso parole crude e sincere, Knfuzed dà voce a quell'incontenibile desiderio di spezzare la sofferenza, in una corsa disperata verso la liberazione. La forza di "SPARA!" sta nella sua capacità di tradurre sentimenti personali in un linguaggio musicale capace di parlare a tutti: ai cultori del post-punk come a un pubblico più ampio, attratto dall’eclettismo e dalla capacità dell’artista di attraversare generi e stati d’animo.

Sei mai stato in Puglia?

Certo! La Puglia è una regione che ho nel cuore, spesso sono stato in vacanza nel sud della puglia e ho molti amici da quelle parti. Il calore Pugliese mi lascia sempre senza parole.

“Spara!” è un brano che sembra affondare in un’emotività molto cruda. C’è qualcosa di autobiografico dietro questo singolo?

Purtroppo all’interno di Spara! si nasconde fin troppa autobiografia. Il potere che una persona ha di cambiarti la vita (che sia nel bene o nel male) è davvero molto, a volte staccarsi da queste persone sembra davvero impossibile.

Ti senti a tuo agio nel raccontare un dolore personale attraverso la musica, o è più un modo per esorcizzarlo?

L’esorcizzare il dolore è alla base della mia musica, purtroppo essendo una persona introversa fatico molto ad esternare in maniere “convenzionali” i miei problemi. La musica mi ha dato una grande possibilità e mi sento fortunato a poterla usare.

Il tuo stile mescola rap, elettronica e cantautorato. Quanto è consapevole questa fusione e quanto nasce invece in modo spontaneo?

In questa domanda vengono citati i generi che hanno formato la mia persona, direi che per quanto io voglia essere consapevole del mio progetto e dare determinate direzioni, tali generi saranno sempre toccati in maniera spontanea in qualche modo.

In “Spara!” c’è anche una forte componente visiva, tra immaginario urbano e tensione narrativa. Che ruolo ha l’immagine nel tuo progetto?

Il ruolo dell’immagine e della creazione di una determinata estetica è una delle chiavi fondamentali per la riuscita di un progetto. Immagini e musica vanno di pari passo collegandosi tra loro. Essendo figlio di un fotografo immagino che non avrei potuto rispondere diversamente.

Hai in programma un disco o altri singoli a breve?

Si, attualmente sto lavorando al mio disco che ho in programma di far uscire nel 2025, sarà un anno assurdo. Fare live è la cosa che preferisco nella mia vita, poi fare un live in una delle mie regioni preferite sarebbe un sogno.





