La Juve espugna Venezia: 2-3 e qualificazione Champions. Retrocede il Venezia

Juventus fb

VENEZIA – Missione compiuta per la Juventus, che vince per 2-3 allo stadio Pier Luigi Penzo e conquista matematicamente la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Una vittoria fondamentale per i bianconeri, che chiudono con determinazione la corsa europea. Amara, invece, la serata per il Venezia: con questa sconfitta arriva la matematica retrocessione in Serie B.

La partita si è accesa fin dai primi minuti. È stato Fila a portare in vantaggio la Juventus con una bella conclusione da fuori area, seguito poco dopo dal giovane talento Yildiz, che ha firmato il raddoppio con una giocata di classe. Il Venezia, però, non si è arreso e ha accorciato le distanze con Kolo Muani, riaccendendo le speranze del pubblico di casa.

Nel secondo tempo, i lagunari hanno trovato il pareggio grazie a un'incursione di Haps, ma la Juve ha risposto subito: un fallo in area ha portato al calcio di rigore, trasformato con freddezza da Locatelli per il definitivo 2-3.

Con questi tre punti, la Juventus mette al sicuro il proprio posto tra le prime quattro della Serie A, centrando l’obiettivo stagionale della qualificazione alla Champions League. Per il Venezia, invece, si chiude un campionato complicato, che lo vede scivolare aritmeticamente in Serie B.

Delusione tra i tifosi lagunari, che ora guardano già alla prossima stagione con la speranza di una pronta risalita. A Torino, invece, è tempo di festeggiare una qualificazione europea che sembrava incerta solo poche settimane fa.