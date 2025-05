La Piadineria apre a Bari: nuovo locale in Corso Vittorio Emanuele dal 20 maggio

– La Piadineria, la più grande catena italiana di ristorazione veloce, scegliecome nuova tappa del suo ambizioso piano di espansione nel Sud Italia. Con oltreattivi nelle principali città del Paese, il nuovo locale che aprirà lunedìinsarà il, confermando l’interesse dell’azienda verso un territorio in forte crescita economica e attrattivo per nuovi investimenti.

“Siamo orgogliosi di aprire il nostro primo ristorante nel cuore di Bari – ha dichiarato Andrea Valota, Amministratore Delegato de La Piadineria – Una città dinamica, sempre più strategica per il Sud. La Puglia è tra le regioni con i maggiori segnali di sviluppo, e Bari rappresenta un punto di riferimento per innovazione e investimenti. Il contesto perfetto per la nostra idea di ristorazione veloce, moderna e profondamente italiana.”

Il nuovo ristorante sorgerà in una delle vie più frequentate di Bari, zona ideale per lo shopping, le passeggiate e le pause pranzo o cena. A pochi passi dalla centralissima via Sparano e dai moli San Nicola e Sant’Antonio, il locale punta a diventare in breve tempo un punto di riferimento per residenti e turisti.

Qualità, varietà e tradizione italiana

Il cuore dell’offerta è la piadina, proposta in oltre 30 varianti dolci e salate, sempre preparata al momento e con impasti artigianali prodotti internamente all’azienda: classico, integrale, khorasan o multicereale. Ogni cliente può scegliere tra ricette iconiche come la “Leggenda” (crudo, squacquerone e rucola) o specialità più ricche come la “Pollorollo”, farcita con pollo e ingredienti in quattro varianti. Non mancano alternative vegetariane, plant-based e personalizzabili, oltre a piadine in limited edition, come la nuova “Gran Carpaccio” disponibile fino a giugno, con bresaola di Angus, ricotta di bufala DOP, rucola e topping a scelta.

Apertura con piadina in omaggio

Per festeggiare l’apertura, La Piadineria lancia una promozione speciale: registrandosi per la prima volta al programma fedeltà Mondo Piada (link: qui), sarà possibile gustare una piadina omaggio nella giornata di sabato 24 maggio, direttamente presso il nuovo locale.

Orari e opportunità di lavoro

Il punto vendita sarà operativo 7 giorni su 7, con orario continuato dalle 11.00 alle 24.00. Lo staff iniziale sarà composto da 11 persone, ma sono previste nuove assunzioni. L’azienda è alla continua ricerca di nuovi talenti: è possibile candidarsi tramite l’area career del sito ufficiale de La Piadineria.