Sampdoria retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia: finisce 0-0 contro la Juve Stabia

FRANCESCO LOIACONO - Laper la prima volta nei suoi oltre 70 anni di storia. Il verdetto è arrivato con lo 0-0 maturato sul campo dellaallo stadio “Menti”, nel recupero della 34ª giornata di Serie B, inizialmente rinviata il 21 aprile per la morte di Papa Francesco. I blucerchiati chiudono la regular season al, condannati aritmeticamente alla discesa nella terza serie del calcio italiano.

Una stagione da dimenticare per il club ligure, segnata da instabilità tecnica, risultati deludenti e una classifica mai realmente migliorata. Nemmeno il cambio in panchina deciso nelle ultime settimane dal presidente Matteo Manfredi ha sortito l’effetto sperato: fuori Leonardo Semplici, dentro Alberico Evani con Attilio Lombardo come vice e Roberto Mancini in veste di consulente. La mossa della disperazione non ha però ribaltato le sorti di una squadra apparsa fin da subito in difficoltà.

Per i tifosi doriani è una ferita dolorosa, che riporta alla mente un passato ormai lontano. Erano altri tempi quando la Sampdoria vinceva lo scudetto nella stagione 1990-91, trascinata da campioni come Vialli, Mancini e Pagliuca. Oggi, la realtà è ben diversa e impone una riflessione profonda sul futuro.

Il club blucerchiato dovrà ora ricostruire dalle fondamenta, con l’obiettivo dichiarato di tornare in Serie B già dalla prossima stagione. Un’impresa che richiederà visione, investimenti e soprattutto passione. La caduta è storica, ma la rinascita può cominciare già da domani.