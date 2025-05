“La storia di una storia”: il romanzo che diventa vita debutta a Trani

Un romanzo che si fa vita, un viaggio tra letteratura e memoria, musica e immagini, parole e sapori. “La storia di una storia” è molto più di una semplice presentazione di un libro: è un recital emozionante e multisensoriale, firmato da Alberto Cocco, che andrà in scena in prima nazionale venerdì 30 maggio, alle ore 20:00, a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani.

Il protagonista di questo originale evento è il romanzo Il Calendario degli Animali (ed. La Zattera), una narrazione profonda e simbolica che si intreccia con la vita dell’autore in un racconto parallelo, dove il confine tra immaginazione e realtà si assottiglia fino a scomparire. I personaggi del libro, nati dalla penna di Cocco, diventano come figli, specchi delle sue emozioni, ricordi e desideri, e si fanno strumenti di esplorazione interiore.

Il racconto di un'anima attraverso un anno, un’isola e quattordici animali

Al centro del romanzo c’è Germano Foglia, fotografo romano che giunge in Sardegna nel 1999, un anno di passaggio tra due millenni, per un incarico professionale. Quella che doveva essere una semplice trasferta si trasforma in un percorso di rinascita e consapevolezza. La natura selvaggia dell’isola, i messaggi silenziosi degli animali, l’incontro con un enigmatico clochard: ogni elemento contribuisce a risvegliare in lui un nuovo modo di abitare il mondo, più attento, più autentico.

Ma se Germano trova il suo riscatto, anche l’autore riceve in cambio doni preziosi dalla sua opera. Il romanzo è stato presentato alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, citato nella rubrica RAI “Gli Amici Animali”, ha ispirato la pittrice Scyna Suffiotti, che ha illustrato il libro con tavole suggestive, e la stilista Claudia Cinzia Atella, che ha creato una collezione di moda dedicata alle protagoniste femminili del romanzo, presentata alla Milano Fashion Week.

Un recital che unisce parole, musica, moda e sapori

“La storia di una storia” è un recital letterario che emoziona e sorprende. Le quattordici tappe che scandiscono il romanzo si alternano a momenti di racconto personale dell’autore, accompagnati da canzoni, letture, proiezioni, disegni dal vivo, e aneddoti. A dare ritmo e freschezza all’evento è la conduzione di Alessia Simoncelli, brillante e nota conduttrice televisiva isolana.

Le musiche dal vivo di Myriam Costeri all’organetto diatonico e le degustazioni di prodotti tipici sardi completano l’esperienza, che si chiuderà in un conviviale abbraccio con il pubblico, seguito dal firmacopie del libro.

“Questo recital è un modo per ricordarci che le storie non restano sulla carta. Possono prenderci per mano e condurci a vedere la nostra vita con occhi nuovi”, afferma Alberto Cocco.

Ingresso gratuito con prenotazione

L’ingresso all’evento è gratuito, ma è necessaria la prenotazione al link:

👉 Prenota il tuo posto su Eventbrite

📍 Palazzo delle Arti Beltrani – Trani

📅 Venerdì 30 maggio 2025, ore 20:00

📖 Recital letterario: “La storia di una storia”

🎤 Con Alberto Cocco

🎶 Musiche dal vivo di Myriam Costeri

🎨 Illustrazioni di Scyna Suffiotti

👗 Abiti ispirati al romanzo di Claudia Cinzia Atella

🎙 Conduzione di Alessia Simoncelli

Per ulteriori informazioni:

📞 0883.50.00.44

🌐 www.palazzodelleartibeltrani.it