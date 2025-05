TEDxPutignano 2025 chiude con successo: nove speaker e un pubblico entusiasta al Teatro Comunale

– Si è conclusa con grande successo di pubblico la quinta edizione del, la conferenza-spettacolo promossa dall’Associazione Ubuntu non solo teatro APS e svoltasi al Teatro Comunale. Il tema di quest’anno,, ha guidato nove speaker in un viaggio tra identità, linguaggio, territorio, memoria e inclusione.

Condotta dalla giornalista e speaker Tea Di Lorenzo, la serata ha offerto uno spaccato multidisciplinare sul concetto dell’abitare, inteso non solo come occupare uno spazio fisico, ma anche come relazione con sé stessi, con gli altri e con il mondo.

I protagonisti e le idee

Ha aperto la serata Ilaria Cristofaro, astronoma specializzata in archeoastronomia, che ha raccontato come gli antichi abitavano il mondo in modo ordinato e rispettoso, progettando città ed edifici in armonia con il cielo.

Linda De Luca, interprete medico, ha posto l’accento sull’importanza della mediazione linguistica negli ospedali, definendo la lingua come una casa che può salvare la vita nei momenti di maggiore fragilità.

Giacomo Doni, grafico e fotografo, ha condiviso il suo progetto di tutela della memoria dei manicomi italiani, spiegando come l’“abitare” possa diventare una forma di cura e inclusione sociale.

Francesca Roseo, ricercatrice e attivista ambientale, ha proposto una visione ampia dell’abitare: non solo case e città, ma anche luoghi di passaggio, spazi verdi e territori da custodire.

Con il suo progetto La Tornanza, Flavio Albano ha invitato a riscoprire le proprie radici come forma di rinascita e costruzione identitaria: “Tornare è riabitare con occhi nuovi”.

Federico Faloppa, professore e linguista, ha interrogato il pubblico su come far sentire “a casa” le persone all’interno di uno spazio linguistico rispettoso e privo di odio.

Federica Verona, architetta e urbanista, ha sottolineato come l’abitare debba superare il concetto di possesso per diventare occasione di dignità, cooperazione e vita condivisa.

Matteo Marchesano, cofondatore della comunità diffusa Pranamare, ha parlato dell’abitare come sentimento e diffusione di valori umani attraverso esperienze collettive di vita alternativa.

Infine, la giovane scrittrice Sara Ciafardoni ha emozionato il pubblico raccontando come l’habitat possa essere costruito con le proprie mani, diventando rifugio e spazio per crescere, anche attraverso la malattia.

Eventi collaterali e grande partecipazione

Oltre ai talk, il TEDxPutignano 2025 ha proposto laboratori, workshop e momenti performativi come lo spettacolo della Eleina D. Dance Company. Grande successo anche per l’apertura straordinaria della Grotta del Trullo e le visite alle botteghe della cartapesta, iniziative che hanno arricchito l’offerta culturale dell’evento.

“Il tema ‘Abitare’ ci ha aiutato a leggere le fragilità del nostro tempo e a immaginare un mondo più consapevole” – ha dichiarato Alessandra Dalena, organizer e licenziataria TEDxPutignano – “Stiamo già lavorando alla sesta edizione, certi che nuove idee e ospiti stimolanti sapranno continuare a ispirare il nostro pubblico”.

Patrocini e sostegni

Il TEDxPutignano è stato realizzato grazie a finanziamenti privati e numerosi partner, con il patrocinio di Comune di Putignano, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Politecnico di Bari, Camera di Commercio di Bari e Parlamento Europeo.

📌 Info e aggiornamenti: www.tedxputignano.it

🔴 Ideas worth spreading. Anche da Putignano.