Monopoli Sax Fest 2025: il Conservatorio Nino Rota al Centro della Musica Europea dal 19 al 23 maggio

La città di Monopoli si appresta ad accogliere dal 19 al 23 maggio un evento internazionale di grande spessore culturale e musicale, interamente dedicato al sassofono: il “Monopoli Sax Fest 2025 – Berio 100”.Il Festival, dedicato al centenario della nascita di Luciano Berio (24 ottobre 1925, Oneglia - 27 maggio 2003, Roma), è organizzato, con il patrocinio del MUR, dall’Ufficio internazionale del Conservatorio di Musica Nino Rota di Monopoli, sotto la direzione del Maestro Gianpaolo Schiavo, e cofinanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea.La direzione artistica dell'evento è a cura della Scuola di sassofono del Conservatorio monopolitano, composta da Fabrizio Bosi, Alessandro Malagnino e Danilo Russo. A gestire gli aspetti legati alla mobilità internazionale è il coordinatore Erasmus Domenico Tagliente, che ha facilitato la partecipazione di studenti e docenti provenienti da diverse istituzioni europee. Il Team Monopoli Saxfest, inoltre, formato dagli studenti di sassofono del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, contribuisce con entusiasmo alla realizzazione del festival, sia “on stage” che nell'organizzazione degli eventi.Al progetto intensivo e composito partecipano sei Paesi europei che per una settimana si danno appuntamento a Monopoli sul tema della musica contemporanea di Berio e in particolare sugli spartiti scritti per sassofono. Noto per la sua innovazione musicale e il contributo alla musica elettronica e aleatoria, Luciano Berio è stato uno dei più importanti e influenti compositori italiani del XX secolo, che ha rivoluzionato la musica contemporanea con la sua ricerca sul suono e la forma. Fondò lo Studio di Fonologia Musicale a Milano e sperimentò nuove tecniche compositive, influenzando profondamente l'avanguardia musicale. Tra le sue opere più celebri vi sono la serie Sequenza, Sinfonia e Laborintus II. Fu anche docente di prestigio, insegnando alla Juilliard School e ad Harvard, e ricoprì il ruolo di presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia fino alla sua morte, nel 2003.La cinque giorni interamente dedicata al sassofono prevede un ricco programma di concerti, conferenze, workshop e masterclass e vede la partecipazione di illustri docenti provenienti da tutta Europa per esplorare l’opera del grande maestro ligure e diffonderne la conoscenza. Tra gli ospiti invitati da ogni angolo d’Europa, sono previsti 7 rinomati docenti, sia del Conservatorio Nino Rota che delle Accademie partner, provenienti da Vienna, Lubiana, Siviglia, Iași (Romania) e Belgrado, come Bogdan Costantin, Professor at the Iași University; Álvaro Collao León, Professor at the Wien University; Irene Fernández Mena, Professor at the Conservatorio Superior Sevilla; Matjaž Drevenšek, Professor at the Ljubljana University; Jan Gričar, Assistant Professor at the Ljubljana University; Miha Rogina, Professor at the Ljubljana University; Milan Savić, Professor at Music School Josip Slavenski Belgrade. Senza contare, direttamente da Parigi, la partecipazione straordinaria del famoso sassofonista francese, il Maestro Claude Delangle.Ogni Accademia, inoltre, ha selezionato anche alcuni studenti, in tutto 20 studenti stranieri, che saranno a Monopoli nella settimana del Festival assieme ai loro colleghi del Conservatorio cittadino e a molti altri che si sono iscritti dei vari conservatori limitrofi o del Sud Italia. Alla vigilia dell’evento si registrano già più di 200 partecipanti.Il progetto si propone inoltre di valorizzare l’eredità di Berio come docente e intellettuale, attraverso l’analisi dei suoi scritti teorici e la testimonianza di studenti e collaboratori che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare al suo fianco. Particolare attenzione sarà dedicata dal 19 al 23 maggio alla relazione del compositore con la voce umana, alla sua passione per la letteratura e il teatro. La celebrazione di Berio vuole non solo ricordare il suo contributo artistico, ma anche stimolare una riflessione sul ruolo della musica nella società contemporanea e sulle sfide che attendono i creatori del futuro.Il Monopoli Sax Fest 2025 presenta una serie di concerti con studenti e artisti ospiti di caratura nazionale e internazionale, tra cui: lunedì 19 maggio: Aurum Saxophone Collective (Koninklijk Conservatorium Brussel), Danilo Russo (Conservatorio Nino Rota di Monopoli), Alessandro Malagnino (Conservatorio di Monopoli), Álvaro Collao León (Università di Vienna); martedì 20 maggio: Irene Fernández Mena (Conservatorio Superior di Siviglia), Milan Savić (Music School Josip Slavenski, Belgrado), Bogdan Constantin (Università George Enescu, Iași).Tra gli eventi clou del festival il concerto di mercoledì 21 maggio, alle ore 20:00 al Teatro Radar di Monopoli (Ba), con la straordinaria partecipazione del Maestro Claude Delangle, già professore al Conservatorio Superiore di Parigi, insieme allo special guest, Alessandro Malagnino, e al pianista Simone De Vivo. Ad accompagnarli ci sarà un ensemble di talentuosi studenti. Per vivere i momenti indimenticabili del Monopoli Sax Fest 2025 ad ingresso libero, è però necessaria la prenotazione. Per il concerto del 21 maggio la prenotazione al link: Monopoli Sax Fest "Berio 100" Claude Delangle in Concerto Biglietti, Mer, 21 mag 2025 alle 20:00 | Eventbrite E poi, ancora, giovedì 22 maggio si esibisce l’Ensemble di sassofoni di Lubiana con Matjaž Drevenšek, Miha Rogina e Jan Gričar (Università di Lubiana).Il concerto di Gala conclusivo del Festival venerdì 23 maggio, sempre nel suggestivo Cinema-Teatro Radar, dalle ore 20,30, promette di essere un evento spettacolare, con un ensemble di saxofoni composto da 50 elementi, tra studenti e artisti ospiti, diretto dal Maestro Fabrizio Bosi, che offrirà un'esibizione unica e memorabile. L'appuntamento è gratuito con prenotazione al link: Concerto di Gala MonopoliSaxFest Tickets, Fri, May 23, 2025 at 8:30 PM | Eventbrite Lo straordinario festival, celebra la musica e il talento di grandi artisti e rende omaggio a una figura iconica nella musica contemporanea come Luciano Berio.